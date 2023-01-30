長期病婦染疫亡死因　等候隔離家中斃命　女兒指署方未有人聯絡

有糖尿及腎病等長期病患的婦人，2020年因同住女兒感染新冠被列作密切接觸者，女兒被送往隔離後獨自留家，疑在隔離期間失聯，消防最終破門而入，發現她陳屍家中，之後驗出她感染新冠肺炎。死因庭今（30日）就事件展開研訊，死者女兒透露，她被送往隔離後，曾通知署方其母是長期病患，需人照顧，署方的人稱會盡快安排人手送其母隔離。但據她所知，署方未有派人上門收取其母的唾液樣本，僅聯絡並叫其母不要外出。



驗屍報告指死於新冠肺炎

死者呂淑嫻（62歲），生前在護理院工作，2020年初退休。她育有3名女兒，案發時與幼女趙海鈴同住美林邨美桃樓一單位。呂於2020年12月12日被發現昏迷在家，當場證實死亡。驗屍報告顯示，呂死於新冠肺炎。

死者呂淑嫻的女兒趙海鈴(右)稱，她被送往隔離時，曾向衞生署人員表示其母需要照顧，但其母出現病癥後，曾向她稱一直未有人與她聯絡。(劉安琪攝)

死者患有3高及腎病

死者女兒趙海鈴供稱，她的母親患有糖尿、高膽固醇、高血壓及腎病，需要每天打胰島素針及服藥，由於腎病引致腳腫，母親平常需扶拐杖行動，但近距離地點仍可自行出入。

有留下唾液樣本但未有人上門收取

趙憶述，她於2020年12月7日做深喉採樣，翌日確診，兩日後被送到亞博隔離中心，她的母親當時未有病徵，只被列作密切接觸者，並留下唾液樣本，但因其母不得外出，需等候衛生署人員收取樣本。據她所知，衛生署並無派員收取樣本，但有直接聯絡其母叫她不要出門。

母透露出現症狀但未有人聯絡

趙稱她被送往亞博後，曾告知署方其母是長期病患，需服藥及要人照顧，署方則表示會跟進。她12月10日早晚都有聯絡母親，對方說一直留在家中，當日未有人聯絡她，又透露開始出現頭痛、流鼻水等症狀，並表示食藥後要睡覺，這是趙最後一次聯絡母親。

女兒翌日致電已無人接聽

及至12月11日早上11時許，趙再次致電給母親，但沒有人接聽，由於母親並無呼吸困難，她以為母親患普通感冒，服藥後可能會需要休息。至晚上她再次致電，但依舊無人接聽，WhatsApp也未見她上線，感到緊張。翌早，有親屬告知她，其單位內傳出電視聲，惟拍門無人回應，她同意讓消防爆門入屋，結果發現母親倒斃住所。

救護總隊目陳健民(右)稱，他們發現死者呂淑嫻時，呂已出現屍斑，相信已死6至8小時。(劉安琪攝)

長期病患若染其他病有機會昏迷

威爾斯親王醫院糖尿專科醫生Ozaki Risa供稱，呂本身有糖尿病、高血壓及膽固醇，每天需打4劑胰島素針及服用口服藥。呂於2020年3月最後一次到醫院覆診，當時她血糖控制「非常之好」。她補充，如果患者停藥一日，其昏迷機會較低，但若患者本身有其他病，包括發燒、感染新冠病毒等，昏迷機會則較高。至於打胰島素針，就可能出現血糖過低的副作用，輕則手震眼紅，重則或會昏迷。

鄰居見呂肚餓及疲倦

呂的鄰居陳榮英指，12月10日，呂曾表示她一整天都胃口不佳，未有進食，陳當晚約8至9時登門送飯，她見呂當時稱肚餓及疲倦，說話聲線並無異樣，而且「吃得很好」。翌早，另一名街坊為呂送飯，惟無人應門，陳下午時分再次上門找呂，同樣地沒人應門，於是她通知大廈保安，對方卻稱呂「出咗去」。直至12日，陳接獲呂的死亡通知。

呂被發現時相信已死亡6至8小時

救護總隊目陳健民稱，消防員於12日下午4時24分破門入屋，他隨即進入房間，見到呂當時平躺在床，臉部向上，沒有呼吸脈搏，背部發現屍斑，有表面死亡的跡象，估計她被發現前最少6至8小時死亡。陳補充，他當場已經得悉呂幼女早前確診。

研訊明（31日）續，料將傳召衛生署人員作供。

案件編號：CCDI-367/2021(DK)