派機票｜3.1起贈50萬張票附詳情　口岸派100萬份優惠券促消費

政府今（2日）舉行「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮，公布吸引旅客訪港大計，包括由3月1日起，經三間本地航空公司向海外及內地旅客送出50萬張免費抵港機票，為期六個月。首階段將聚焦東南亞旅客，繼而是內地及其他市場。

旅發局亦會提供100萬份「香港有禮」( HK Goodies ) 消費優惠券，由今日下午5時起，於四個旅客口岸派發，另本港將有超過1.6萬間店鋪提供精彩優惠。

現時本港仍對海外抵港旅客設接種疫苗要求，以及需持有核酸陰性證明，財政司司長陳茂波預告，明白需盡快調整關口設施，予本港復常，港府正密切留意，相關政策局有定案時會公布。



政府今日（2日）舉行「你好，香港！」啓動禮，公布吸引旅客重來香港大計，包括將向旅客及本港居民送出50萬張機票。（資料圖片/夏家朗攝）

行政長官李家超在「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮致辭時表示，本港現已無縫與內地及整個世界連接，且並無任何隔離及檢疫限制。他指，「你好，香港！」項目將聚焦四大方面，包括已準備50萬張免費機票，歡迎內地及外國旅客訪港，另會邀請旅客參觀本港最新景點包括故宮文化博物館、M+、新一代山頂纜車及昂坪360纜車等。

全球送機票禮遇詳情：



機管局將經三間本地航空公司包括國泰、香港快運及香港航空，送贈合共50萬張機票，由航空公司海外辦事處及代理，向境外主要市場送贈機票，按法規舉辦抽獎、買一送一等方式送出；部份機票則預留予旅遊業界及政府機構，舉行推廣香港活動。各市場送贈機票將按航空公司的航班容量而訂。

值得注意的是，機管局贊助的機票為經濟艙客位，所有相關附加費、費用及稅項均需自付。



時間：3月1日起開始，為期六個月至9月1日，航空公司將分階段舉行推廣及宣傳活動。



目標對象：首階段(3月)將向東南亞市場送贈機票，包括泰、菲、印、新加坡、馬來西亞等，之後4月會轉往中國內地市場，隨後5月則是東北亞及其他地區。另亦會於今年夏季期間，向大灣區抵港旅客送贈約8萬張機票，鼓勵經本港機場出境。

外國旅客優惠及獎賞一覽：



-旅發局指，初步階段，全城將有超過1.6萬間店鋪提供精彩優惠。



-提供100萬份「香港有禮」( HK Goodies ) 消費優惠券，每份價值最少100港元，可供旅客換領禮物，以及用於餐飲及零售等，2月2日下午5時開始，四個旅客口岸的旅發局旅客諮詢中心將開始派發。

-「香港有禮」( HK Goodies ) 消費優惠券，內附迎賓飲品，旅客可憑券前往全港百餘間酒吧、餐廳及酒店免費暢享1杯迎賓飲品。此外，旅客可憑現金券在全港超過140個景點、零售或餐飲商戶等，享立減港幣$100專屬優惠，且不設最低消費額限制。

-不少景點、博物館為旅客精心準備了價值超過港幣$100的精選禮品，可憑優惠券兌換，為旅程留下難忘紀念。

根據條款，每位合資格參加者只能登記領取1次，並需使用非本地註冊的流動電話號碼登記領取。

四個派發點：



1.機場入境大堂

2. 尖沙咀天星碼頭

3. 高鐵西九龍站抵港大堂

4. 港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓

位於西九文化區的香港故宮文化博物館，料將成為本港新旅遊景點。(資料圖片)

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