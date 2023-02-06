間諜程式急飆警揭563個手機木馬程式　監控錄音讀定位　5招保平安

手機木馬程式在全球構成威脅，香港警方指，木馬間諜應用程式在去年首三季期間由4.7萬個增至6.8萬個，警方連同國際刑警合作，揭發563個木馬程式及258個涉不法活動伺服器，不法分子會以銀行、交友、相機APP作包裝，誘使用戶下載，黑客即可套取手機定位、通訊錄、SMS、相庫等，更可以啟動監控功能即時錄音，警方已將所有涉案伺服器移除，國際刑警會進行調查及追緝。



警隊網罪科於去年2月至12月期間展開「幻焰」行動，連同國際刑警發現563個針對手機系統的木馬間諜應用程式，並與258個全球的伺服器有關。（余俊亮攝）

「幻焰」行動揭563個木馬程式及258個不法活動伺服器

警隊網罪科於去年2月至12月期間展開「幻焰」行動，連同國際刑警發現563個針對手機系統的木馬間諜應用程式，並與258個全球的伺服器有關，當中192個涉及本地伺服器，其餘66個為屬於海外。

以假銀行、金融、媒體播放、交友、相機APP包裝

警方在行動中發現，不法分子會假冒官方機構的釣魚短訊，以銀行、金融、媒體播放、交友、相機等應用程式包裝，誘使下載木馬程式，其中一款名為「NH Bank」的木馬程式，偽冒韓國銀行App，當用戶如常輸入個人資料、電話等，資料會傳送至黑客控制平台，黑客可以利用軟件窺看用戶手機的定位、通訊錄、SMS、相庫，更可以偵測相機鏡頭，甚至有監控功即時錄音。

其中一款名為「NH Bank」的木馬程式，偽冒韓國銀行App，可套取手機內資料。（孔繁栩攝）

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警將所有涉案伺服器移除 不法分子活躍內地香港柬埔寨

不法分子活躍香港、日本、美國、俄羅斯、柬埔寨及中國內地，盜取及暫存了519名海外受害人士手提電話內的資料，再傳送到153個海外指揮及控制伺服器作分散儲存。警方已將所有涉案伺服器移除，有關海外伺服器、登記人及受害人情報已交國際刑警跟進調查。

警隊網罪科於去年2月至12月期間展開「幻焰」行動，連同國際刑警發現563個針對手機系統的木馬間諜應用程式，並與258個全球的伺服器有關。（余俊亮攝）

網罪科林焯豪：須源頭取締 防不法分子在港犯案

網罪科（網絡安全、法理鑑證及訓練）高級警司林焯豪表示，今次行動中所有受害人均屬境外人士，他指，本港互聯網自由度高，不法分子以本港作「跳板」，因此一日不能在源頭取締，不法分子仍然會在港犯案，警方會繼續聯同國際刑警交流。

網罪科（網絡安全組）警司范俊業就指，當不法分子取得手機相庫內的私密照、銀行卡資料及密碼截圖，有機會進行勒索、轉錢，更有可能將資料放上暗網銷售。

Check Point軟體技術有限公司亞太區威脅防護技術總監蔡迪輝建議，市民切勿下載來歷不明程式、應從官方渠道下載受認證的開發者程式、不應給予程式過多權限、注意手機耗電量及監察網絡流量有否異常增加等。

防手機木馬程式、間諜程式錦囊

．切勿下載來歷不明程式



．從官方渠道下載獲認證開發者的程式



．勿給予程式過多權限



．注意手機耗電有否異常增加



．監察網絡流量有否異常增加



網罪科（網絡安全、法理鑑證及訓練）高級警司林焯豪表示，一日不能在源頭取締，不法分子仍然會在港犯案，警方會繼續聯同國際刑警交流。（余俊亮攝）