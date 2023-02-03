全面通關｜旅遊業界料2月底才有訪港團　團費或增六成至1000元

國務院聯防聯控機制今日（3日）宣布，下周一（6日）起全面恢後內地與港澳人員往來，取消過關預約和配額限制。有旅遊業界指出，放寬通關安排形同「離開ICU」，惟中港兩地旅遊從業員大部已轉職，埋班需時，估計要待2月底才有訪港內地團，但因人手短缺，前線、旅遊巴、酒樓及酒店房等供應量不足，團費有機會上漲逾六成至大約1000元。



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料訪港客暫主要為自由行及探親

香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷形容是天大喜訊，不過，內地旅遊業冰封3年，不少從業員已轉工，相信需時埋班、按排行程、聯絡旅行社及接收團友，估計要到2月底3月頭才有訪港旅行團，暫時訪港客主要為自由行及探親。

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酒店房供應少變得昂貴

他又指，香港旅遊業經過3年摧殘，「瘦到不似人形」，前線早已轉職或移民，造成人手短缺，旅遊巴亦非一時三刻可調動，酒樓及酒店亦欠缺人手，尤其是酒店房供應量大不如前，房間減少自然變得昂貴，推算以往一個600元團費的訪港團，有機會加至800至1,000元，升幅約三至六成。

東南亞團訪港再北上或需做核酸檢測

至於東南亞入境團，謝淦廷指出，大部份入境團行程包括港澳及深圳或珠海，新安排下，須預留時間讓旅客在香港接受核酸檢測，才能繼續內地行程。他又稱，對未來入境團數目感到樂觀，估計今年中，內地及東南亞入境團會分別增加五至六成，以及四至五成，今年底可望增加八成。

按政府今日公布，任何人在入境內地當天或之前七天曾逗留海外地區或台灣，仍須按內地要求出示48小時內進行核酸陰性檢測結果。