全面通關｜皇巴士2.6復運每30分鐘一班 車費10元支援Alipay支付
撰文：何瑞芬
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政府今日（3日）宣布2月6日起與內地全面通關，落馬洲/皇崗口岸將恢復通關服務。接載落馬洲—皇崗跨境穿梭巴士（即「皇巴士」）表示，將於2月6日起重新服務，提供24小時服務，每30分鐘一班，收費為每程10元，並新增支援AlipayHK及支付寶支付。
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皇巴士稱，會全力配合香港特別行政區政府與深圳市政府與的通關安排，由2月6日起，皇巴士將重新服務往來香港落馬洲和深圳皇崗的過境旅客，提供全日24小時服務，每30分鐘一班。 皇巴士每程車費10元，並已新增電子支付方式，支援AlipayHK及支付寶。
為確保旅客可享受安全及舒適的巴士服務，皇巴士徹底清潔車廂、為車隊噴灑消毒抗菌塗層、檢查及翻新車身零件，同時安排職員清潔「過境穿梭巴士新田總站」，以及安排車長進行路線訓練。
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2月6日全面通關有什麼安排？
由2月6日起，有全面通關4大措施，而全面通關後隔離、檢測要求也有更新，更加開羅湖等3口岸，撤澳門到港快測見詳情。
全面通關交通安排?
政府今日宣布2月6日起與內地全面通關，九巴城巴擬開辦多條路線至香園圍口岸，而皇崗跨境穿梭巴士（即「皇巴士」）都會2月6日起重新服務，服務詳情請看。港鐵都已經準備就緒，將會與以往一樣開放時間，羅湖列車及落馬洲列車服務詳情請看。