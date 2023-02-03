全面通關｜皇巴士2.6復運每30分鐘一班　車費10元支援Alipay支付

政府今日（3日）宣布2月6日起與內地全面通關，落馬洲/皇崗口岸將恢復通關服務。接載落馬洲—皇崗跨境穿梭巴士（即「皇巴士」）表示，將於2月6日起重新服務，提供24小時服務，每30分鐘一班，收費為每程10元，並新增支援AlipayHK及支付寶支付。



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皇巴士稱，會全力配合香港特別行政區政府與深圳市政府與的通關安排，由2月6日起，皇巴士將重新服務往來香港落馬洲和深圳皇崗的過境旅客，提供全日24小時服務，每30分鐘一班。 皇巴士每程車費10元，並已新增電子支付方式，支援AlipayHK及支付寶。

為確保旅客可享受安全及舒適的巴士服務，皇巴士徹底清潔車廂、為車隊噴灑消毒抗菌塗層、檢查及翻新車身零件，同時安排職員清潔「過境穿梭巴士新田總站」，以及安排車長進行路線訓練。