文旅部：下周一復辦內地團來港　旅行社可售機票加酒店自由行套票

內地文化和旅遊部辦公廳今日（3日）宣布，下周一（6日）內地與香港恢復全面通關之時，同步復辦內地旅行團來港，以及旅行社可售賣來港「機票+酒店」自由行套票。



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隨著內地與香港下周一（6日）起恢復全面通關，內地旅客經所有口岸前往香港不需預約及出示核酸檢測陰性結果。文旅部今日（3日）通知各地文化和旅遊廳／文化和旅遊局，下周一亦恢復旅行社和在線旅遊企業經營內地與香港、澳門入出境團隊旅遊，以及「機票+酒店」自由行套票業務，旅行社及在線旅遊企業可開展產品發佈、宣傳推廣等準備工作。

文旅部通告特別提及，各地要高度重視，按照屬地管理原則，周密做好組織工作，宣傳倡導「每個人都是自己健康第一責任人」理念，提醒遊客出行前做好自我監測，確認自身健康狀況，行程中注意自身安全和防護，遵守內地與港澳人員往來相關防疫規定。

文旅部表示，各地要指導旅行社嚴格落實團隊旅遊管理各項制度和規範，依法與遊客簽訂旅遊合同，及時在全國旅遊監管服務平台準確填報入出境旅遊團隊信息。文旅部續指，各地要嚴格要求旅行社切實執行「一團一報」制度，加強對旅行社及在線旅遊企業的監督檢查，依法查處「不合理低價遊」、安排遊客參觀或者參與違反該國法律、法規和社會公德的項目或者活動等違法違規經營行為。

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