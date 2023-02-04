油塘被拒續牌混凝土廠續營運　關注組織促停工　撤限聚令後首遊行

油塘一間混凝土廠前年不獲環保署續牌後續營運，該廠去年入稟司法覆核挑戰環保署決定上月遭駁回，但涉事混凝土廠至今仍經營。有關注組織周末（4日）遊行至涉事廠房抗議要求停工，同時要求政府部門立即執法，勿讓《空氣污染管制條例》淪無牙老虎。



今次為限聚令撤銷後首場遊行，環保署晚上回應指對混凝土廠運作有非常嚴謹的要求和監察，絕不容許其運作對環境造成影響。環保署對中國混凝土有限公司的混凝土廠在當局拒絕牌照續牌申請後仍無牌經營予以嚴厲譴責，已與律政司跟進，爭取盡快排期審理案件以獲取最終禁制令，停止其運作。



「健康空氣行動」及關注事件人士2月4日遊行至涉事混凝土廠外抗議，要求停工。（「健康空氣行動」facebook）

關注事件的組織及人士周六中午由油塘消防局遊行至位於東源街的混凝土廠對出，現場消息指約有七人參與，期間有警員拍攝及錄影，由於遊行人數少於30人，毋須事先向警方申請不反對通知書。

「健康空氣行動」行政總裁馮建瑋亦有參與遊行，「健康空氣行動」貼文指，涉事混凝土廠因為違反《空氣污染管制條例》，前年被環保署拒絕續牌，廠方多番上訴，期間繼續營運。到今年1月，高院拒批廠方的司法覆核許可，廠房理應停工關閉，但事實上仍在運作，因此今日到廠房抗議，要求混凝土廠停工及促請政府部門立即執法。

環保署稱前年至今已向混凝土廠提出17宗檢控 正等候審訊

環保署發言人表示，一直密切監察中國混凝土有限公司兩間分別位於東源街二十號和二十二號的混凝土廠的運作，並對其違例行為採取嚴厲執法行動。自前年至今，環保署已向混凝土廠提出17宗檢控，現時正等候法庭審訊。

環保署：東源街二十二號混凝土廠牌照已經失效

環保署指，分別於前年四月及去年四月拒絕兩間混凝土廠的指明工序牌照續牌申請，兩間混凝土廠亦分別提出上訴。當中，位於東源街二十二號混凝土廠的上訴及司法覆核申請已分別被空氣污染管制上訴委員會及高等法院駁回，其牌照已經失效，而位於東源街二十號混凝土廠的上訴仍在審理中。

為停止位於東源街二十二號的混凝土廠繼續運作，環保署去年四月十三日透過律政司向高等法院原訟法庭申請臨時禁制令，要求該混凝土廠即時停止涉及水泥工程（包括混凝土生產）的運作，並獲原訟法庭批出臨時禁制令至二○二二年四月二十二日。

環保署：爭取盡快排期審理案件以獲取最終禁制令

其後原訟法庭在廠方承諾其運作不會造成空氣污染而引致公眾滋擾下，決定不延長上述的臨時禁制令，及將有關聆訊押後至另定日期審理。環保署指，已經與律政司跟進，爭取盡快排期審理案件以獲取最終禁制令，停止位於東源街二十二號的混凝土廠運作。