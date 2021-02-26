新巴城巴再裁員　元宵炒後勤部門多人　母公司匯達交通認削84職位

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-26 19:34

新巴及城巴再度裁員！兩巴繼農曆新年前，解僱10多名文職人員後，今日（26日）正月十五再有逾40人「慘食無情雞」。據《香港01》取得消息，被裁員工全來自後勤部門，包括培訓部、營運部、保險部等，除文職員工，工程師、教車師傅亦成裁員對象。 新巴職工會理事長林錦標形容，除前線車長，兩巴幾乎所有部門都有人被裁，批評管理層「好無情」，而且事前未與工會商討。他直言現時公司員工均「人心惶惶、無心工作」。他又稱，兩巴雖暫未解僱車長，但車長須後勤員工協助，否則或影響服務。 兩巴母公司匯達交通承認，已為業務完成全面初步檢討，重組後需要削84後勤崗位，並增聘300名新車長，會協助受影響後勤員工轉職車長。

去年10月新巴及城巴易手，大股東為私募股權投資公司善水資本。然而，新股東接手大約半年，兩巴不斷傳出裁員消息。今年2月初，即農曆新年前夕，有約10多名文職人員被裁，主要為資深員工。新巴及城巴當時未有正面回應裁員消息，亦未透露會否進一步裁員，僅表示受第四波疫情影響，巴士客量大跌四成，持續承受巨大損失，但仍會維持巴士服務，並致力確保接近4,000名車長的崗位。工會當時已批評新管理層食言，未遵循不裁員承諾。

然而事隔不足一個月，新巴及城巴再度裁員，據了解，今波裁員涉及逾40人，包括培訓部的8名教車師傅、營運部去年聘用的6名管理計劃見習督察，以及工程部的8名員工，當中更涉高級工程師。此外，市務部、營運支援部、採購部，保險部、顧客服務部等，都有員工被裁，據了解當中不乏年資逾20年的員工。

林錦標批評公司管理層無情。（資料圖片／王海圖攝）

工會批評兩巴新管理層獨斷獨行

林錦標表示，今波裁員幾乎涉及所有後勤部門及職級，批評公司「好無情」，而且資方未曾就裁員計劃，與工會商討，工會事前完全不知情。他表示，上次裁員後，曾去信管理層要求會面商討，但現時仍未有正式會談，甚至未交代裁員原因。他形容新管理層獨斷獨行，並坦言：「唔知佢哋想玩乜」。

林錦標稱，雖然今波裁員未涉前線車長，但車長須後勤員工協助，現時被裁的員工中，部分負責行車安全，又或教導車長，認為可能影響日後服務質素，甚至安全程度。他又表示，現時疫情放緩，部分巴士班次逐漸回復正常，前線車長本已人手短缺，批評管理層只透過不斷裁員節省開支，未考慮其他節流計劃。

匯達交通︰重組後削84後勤崗位 增聘300新車長

兩巴母公司匯達交通表示，已為業務完成全面初步檢討，檢討結果顯示公司需要更聚焦於一個為乘客提供優質巴士服務的企業文化，並馬上招聘300名新車長。在新策略下，匯達交通發現有數個效益未如理想的地方，對業務構成直接影響，重組過程中要減省84個後勤崗位。公司會向受影響員工提供轉職成為巴士車長機會，並為有志者提供所需培訓及支援。

▼2月25日，汽總九巴分會於尖沙咀碼頭巴士總站企圖「突襲封站」▼

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疫情下，專營巴士客量大跌，另一專營巴士公司九巴昨日亦向工會宣布，下月起退休重聘的「翻閹」車長需轉為半職，估計影響逾千人。工聯會屬下汽總九巴分會數名代表，一度企圖發起「突襲封站」行動，但在警方介入下，行動不果。該工會亦揚言，若九巴一周內不撤回方案，會將行動升級，不排除有激烈行動，如「唔睇錢箱」或按章工作，甚至「隨機封站封廠」。

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