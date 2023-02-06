初選案｜旁聽席一位難求　西九龍法院傍晚現約10人排隊人龍

泛民初選案今起在西九龍法院正式開審，這案向來都吸引大批公眾人士到庭旁聽，司法機構已安排逾400個旁聽位置，據悉第一天開審的清晨5時許，已有人在法院門外排隊，至早上開審前亦有逾200人排隊輪候。經過一天聆訊，傍晚7時許，西九法院外又再現約10人的排隊人龍，但排隊人士均未有透露其排隊的目的。



司法機構設派籌制度並預留410旁聽座位

初選案共涉47名被告，全被控串謀顛覆國家政權罪，當中只有16名被告接受審訊，估計審訊將歷時約90天。然而案件自提堂起，已常吸引大批公眾人士到庭旁聽，司法機構有見及此，已設下派籌制度，並開設了5個區域，合共提供410個旁聽座位，可讓旁聽人士看到法庭直播。

早上9:15派籌傍晚已有人排隊

雖然根據司法機構的資料，他們會於早上9時15分才開始派發公眾席的籌號，惟今日傍晚7時許，西九龍法院門外，已有約10人在排隊，但排隊人士均拒絕透露他們排隊目的，被問及他們為何晚上便開始排隊，或是否支持被告時，他們都未有回應。

曾健成質疑有人收錢來排隊

據悉，今早(6日)清晨5時許，已開始有人在法院外排隊，社民連成員「阿牛」曾健成對來旁聽的人士表示質疑，指現場或有人收錢來排隊旁聽，令其他市民無法旁聽。

今早亦有到庭旁聽的市民向傳媒表示，只是跟朋友來法院，但不知道來旁聽的是甚麼案件。

首日聆訊已有逾200人在法庭排隊等候入庭，部份人士早在凌晨5時已在庭外等候。(詳看下圖)