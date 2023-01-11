泛民47人初選案　黃之鋒等認罪被告審訊後判刑　一官健康理由退出

47名民主派人士涉參與組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，有30名被告已表示將會認罪，當16人包括黃之鋒及袁嘉蔚等，今（11日）在西九龍法院（暫代高等法院）進行案件管理聆訊，其中7名被告擔憂若要待至不認罪被告的審訊才判刑，或令已表態認罪的被告還押時間超出實際刑期，要求審訊前准他們答辯及判刑。惟國安法三名指定法官聽取陳詞後，決定全部認罪被告的判刑，押後至審訊結束後才處理，稍後書面解釋理由。



法官陳嘉信健康理由退出審期將押後

案件原由法官陳仲衡、陳慶偉及陳嘉信審理。但法官陳仲衡今甫開庭後便指，法官陳嘉信因為健康理由，將會退出案件，將改爲法官李運騰審理，預計審訊日期將會延遲約1至2周。

16人提訊7人求提前處理判刑

16名今天上庭的被告：袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、朱凱迪、黃子悅、吳敏兒、譚凱邦、劉穎匡、范國威、呂智恆、岑敖暉及王百羽，其中只得黃子悅及呂智恆獲准保釋。此外，已表明不認罪的何桂藍和吳政亨，今亦列席聆訊。

袁嘉蔚、吳敏兒、范國威、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、馮達俊7名被告申請在同案不認罪被告審訊之前判刑。

30名表示會認罪的被告。(詳看下圖)

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控方認為不會出現坐凸情況

律政司副刑事檢控專員萬德豪指，要求提早處理判刑的7名被告認為，若等候審訊完畢後才作判刑，會有「嚴重風險」令他們須額外服刑。但萬指出，料審訊可於今年6月結束，屆時被告還押為約2年3個月，若他們最終的量刑起點為5年，減去行為良好及認罪扣減等因素後，相信仍不會出現「坐凸」的情況。

取中位數判刑也達6.5年

萬續指，控方指控被告涉透過初選意圖使議會瓦解，迫令特首辭職以至政府停擺，案情極為嚴重。即使法庭採用法例中針對「首要分子或罪行重大者」的量刑標準，即10年監禁的最低刑期，也非不公正，何況案中所有被告積極參與初選，推動摧毀政府及議會，罪責至少仍屬次要級別，須判處3至10年監禁，採取中位數約也要6.5年，看不到會有「嚴重風險」導致他們憂慮的情況。

審訊時或會披露新證供

萬又指，若容許審前先判，法庭會聽取認罪被告的求情作判刑。另一邊廂，案件開審後或會披露新證供，若涉個別被告案中角色等，如果此時才發現證供與求情有出入，例如：辯方可能會淡化了部份被告實際角色，法庭也已無法「翻判」，造成不公。

17名不認罪的被告將接受審訊。(詳看下圖)

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辯方指國安法列明案件須及早處理

辯方的代表大律師梁麗幗回應指，認罪被告沒有機會挑戰審訊中披露的新證據，這些被告只會就早已擬妥的案情認罪，法庭毋須考慮審訊或有新證據的情況。另一名辯方大律師黃雅斌則指，國安法沒有規定認罪被告須等待同案被告審訊結束才能判刑，反而列明案件必須及早處理。

要認罪被告無了期等待並不人道

大律師蔡一鳴亦稱，是次申請乃希望免除任何造成不公的機會，法庭考慮時不應作任何假定，包括被告在獄中會否獲得行為良好的扣減。另大律師吳靄儀指，認罪被告同意的案情十分詳細，法庭量刑時只需考慮這份案情便足夠，相反審訊會出現的證供難以預計，或會影響到認罪被告信用程度。再者，這些被告一早準備好認罪，如果法庭要他們待至審後才判，不但有礙其日後更生計劃，更要令他們無了期等待，這個做法相當不人道。

三位法官退庭商議近一小時後，決定將認罪被告的判刑押後至案件審結後處理，理由將在日後頒布。

案件編號：HCCC70/2022

現時有13名被告獲准保釋。(詳看下圖)