初選案．第二天｜逾百人晨早排隊候旁聽席　有市民稱懷疑有排隊黨

泛民「35+」初選案今進入第二天審訊，西九龍法院(暫代高等法院)繼昨晚已有約10人排隊，雖然案件10時才開審，但早上7時許，已陸續有人到法院外抵達法庭輪候，料亦有逾百人，警方亦派出大批警員到場維持秩序。有一早到法院排隊的市民表示，懷疑出現「排隊黨」，並指她昨有見到一名老婦稱：不知是否需要入庭。司法機構今設有410個公眾席，庭上所見，部份公眾席未有滿座，部份區域仍有「吉位」。



今早庭外仍然有大批公眾人士排隊輪候旁聽位，目測約有200人。排在頭位的紮馬尾、染頭髮男子，被記者問及什麼時間排隊時，稱：「我同記者唔friend 㗎」，之後便未有回應。至於其他排隊人士，同樣未有理睬記者。他們不少均戴帽，背向記者鏡頭。據知，至今早約7時許，已有約100人在排隊。

西九龍法院外一早已有逾百人排隊輪候公眾席。(詳看下圖)

+ 7

有來旁聽人士稱疑有排隊黨

有排在較後的女旁聽人士指，她是來支持被告，但懷疑出現「排隊黨」，如昨日她排隊前面的一位老婦，甚至不知是否需入法庭。

部份獲保被告到庭情況。（詳看下圖)

+ 2

部份認罪被告，包括：吳敏兒、朱凱迪、黃之鋒、袁嘉蔚等，今亦有列席旁聽，他們被安排在犯人欄內聽審。而需要接受審訊的林卓廷及梁國雄，被押上法庭時，亦有向公眾席揮手，但被懲教人員喝令：「放低手」、「得喇得喇坐低」等；坐在犯人欄第三排的黃之鋒則神情輕鬆，並向前排被告打招呼；鄒家成及吳敏兒均有向公眾席比心心手勢。

因應昨日法官批准眾被告在聆訊時使用電腦，獲准保釋的鄭達鴻、施德來、李予信等，今均有使用平板電腦或手提電腦。至於大部份還押被告則有帶備紙筆。