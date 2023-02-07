給十九歲的我｜單車總會指無名譽董事　誰助張婉婷訪問李慧詩成詸

英華女學校紀錄片《給十九歲的我》爭議不斷，導演張婉婷早前透露經「名譽董事」協助進入日本比賽場館，訪問女主角馬燕茹及「牛下女車神」李慧詩，李慧詩對下「被出鏡」甚為不滿。中國香港單車總會今晚（7日）指出，該會沒有「名譽董事」一職，當年亦沒有派出任何人員在場協助。



李慧詩在IG發文炮轟導演張婉婷。（網上截圖）

單車總會：當年隊內由體院教練及工作人員組成

單車總會指出表示，沒有關於電影事件的詳細資料，亦沒有「名譽董事」一職。總會表示會方翻查紀錄，2016年曾派出香港單車代表隊參加日本亞洲場地單車錦標賽賽事，隊內由體院教練及工作人員組成，當時中國香港單車總會並沒有派出任何人員在場協助。

▼《給十九歲的我》影片截圖▼



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張婉婷團隊2016年遠赴日本，跟拍參加亞洲單車錦標賽的女主角之一馬燕茹，並採訪同樣有參賽的李慧詩，並透露事前沒有向主辦機構申請採訪，過程沒有取得任何採訪證件，其後片段收錄於紀錄片中。

▼2月6日 英華女學校《給十九歲的我》風波後首個上學日▼



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▼12月18日 「牛下女車神」李慧詩參加單車節▼



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李慧詩早前發文，不滿未獲知會下「被出鏡」，張婉婷形容當中或有誤會，指訪問當日團隊是經「名譽董事」幫忙進入比賽場館，強調事先有表明是拍攝學校紀錄片。她日前向李慧詩致歉，解釋當時向她訪問，是得到單車總會方面同意。