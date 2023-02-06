給十九歲的我 ｜私隱專員公署主動聯絡英華女學校了解詳情

名導演張婉婷執導嘅紀錄片《給十九歲的我》，紀錄片中其一名女生呀聆公開撰文指，不欲該片公開放映，惟校方以父母簽署的同意書有法律效力為由，仍然將紀錄片公開放映。



事件惹來社會上個人資料私隱議題爭議，私隱專員公署今（6日）發稿表示，關注事件，公署已主動聯絡英華女學校，以了解相關詳情。公署指截至今日未有接獲相關投訴或查詢，任何人士如懷疑其個人資料私隱受到侵犯，而又能提供表面證據可以向公署作出投訴。



▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼



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紀錄片《給十九歲的我》拍攝多名英華女學生十年來的生活，惟公開放映數日後，片中一名受訪的阿聆公開撰文指，不欲該片公開放映，惟校方未有尊重其意願，更指其父母簽署的同意書有法律效力。

私隱專員公署今表示關注事件，為保障相關學生的個人資料私隱，已主動聯絡有關學校，以了解相關詳情。公署亦指，截至今日未有接獲相關投訴或查詢，任何人士如懷疑其個人資料私隱受到侵犯，而又能提供表面證據，包括有關個人資料被不當使用的詳情，可以向公署作出投訴。

▼2月6日 英華女學校《給十九歲的我》風波後首個上學日▼



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公署亦表示，一般而言，不論長幼，每個人的個人資料私隱都應受到保障及尊重。若有人士或機構透過拍攝影片以識別個別人士的身份，或用以編纂某個別人士的資料，便有機會涉及收集資料當事人的個人資料，相關的人士或機構作為資料使用者在收集、持有、處理或使用個人資料時，必須遵從《個人資料（私隱）條例》及相關保障資料原則的規定。

公署亦補充，在使用個人資料方面，亦要根據保障資料第3原則，除非得到資料當事人的自願及明確的同意，否則個人資料只限使用（包括披露和轉移相關資料）於收集時述明的目的或直接相關的目的。