張偉成不當處方藥物致病人需深切治療　醫委會判停牌6個月緩刑

內分泌及糖尿科醫生張偉成涉不當處方藥物，導致糖尿病患者因糖尿病酮症酸中毒（DKA）併發症，一度要接受深切治療，病人女兒其後向醫委會投訴。醫委會今日（8日）舉行紀律聆訊，張偉成的代表律師於庭上表示，張承認相關控罪，並對事件感到十分抱歉，希望借此機會對病人作出真誠致歉。

醫委會在判辭中同意專家意見，指處方藥物「適糖達」（Jardiance）及「降糖藥」（Trulicity）是「雙重悲劇（double tragedy）」，考慮到事件性質的嚴重性，決定判張偉成停牌六個月，緩刑18個月執行。



+ 1

醫委會今早召開紀律聆訊，內分泌及糖尿科醫生張偉成涉不當處方藥物，導致一名糖尿病患者，因糖尿病酮症酸中毒一度送入深切治療部接受治療。案情指，患者於2018年11月到張偉成診所求診，張為其進行抽血測試，其糖化血色素（Hba1c）為8.5%，較上一個半月前上升0.5%。

張偉成當時為其處方「適糖達」及降糖藥Trulicity，病人兩日後感到噁心及嘔吐，曾向張偉成查詢是否需要繼續服用藥物，惟張偉成當時指此屬正常副作用，著病人不用擔心，重申可繼續服食藥物。

惟病人噁心情況未有改善，更出現反應緩慢等症狀，女兒將其送入瑪麗烈醫院急症室，醫生診斷其出現糖尿病酮症酸中毒併發症，一度要在深切治療部接受治療，兩日後才出院。

控方引述專家意見指，在病人表示不適及糖化血色素水平極高的水平下，處方「適糖達」及降糖藥Trulicity是沒有保障，加上現時沒有醫學研究證明同時使用可治療二型糖尿病，「對患者使用Jardiance是一個糟糕的選擇，加上Trulicity更是雙重悲劇（double tragedy）。」

專家意見亦指，張偉成作為內分泌及糖尿科醫生，應對糖尿病酮酸中毒的症狀十分熟悉，並應在病人提出自己有相關症狀時，提出要暫停服用相關藥物。

張偉成代表律師於庭上承認相關控罪，並求情指，對事件十分抱歉，希望在此機會對病人作出真誠致歉。律師又指，事件對張偉成而言，已上了保貴的一課（very hard lesson）。

代表律師亦指，張偉成今後會更小心診症及注意藥物使用，並會更新藥物的標籤列明如出現嘔心多於兩日，應停止服用藥物。律師亦交出多封求情信指，張偉成為一個負責任、勤力及細心的醫生。

醫委會在判辭中稱，同意專家意見，考慮到性質的嚴重性，故決定停牌醫生六個月，緩刑18個月進行，而被告須在12 個月內完成與內分泌學、糖尿病和新陳代謝方面的藥物安全處方和治療相關的課程。