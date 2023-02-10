少年破港鐵設施後另涉販毒案　官指兩案性質不同分期執行　囚49月

有示威者於2020年7月1日響應網民遊行號召，在天后一帶堵路及縱火，期間案發時僅17歲的少年，用雨傘破壞港鐵天后站閉路電視、破壞天花板光管，其後走到英皇道企圖點燃一個紙箱。少年另涉翌年管有7.14克可卡因，再被控販毒罪。他早前承認刑事損壞、企圖縱火等4罪，案件今（10日）於西九龍法院（暫代區域法院）判刑，法官王詩麗批評，七一當日地鐵站外多人聚集，被告眾目睽睽下犯案，很有可能會造成漣漪效應，強調任何人都不可以非法及暴力手段，表達情緒或作出訴求，最終就兩宗案件判他入獄49個月。



兩案刑罰分期執行

王官指，本案最大因素是被告認罪，可獲三分之一的刑期扣減，就刑毀、企圖縱火等3罪判囚16個月；販毒罪則囚33個月。但由於兩罪性質完全不同，王官下令將兩案4罪刑期全數分期執行，總刑期為49個月。

示威案後一年涉販運可卡因

被告張世康 (現年19歲），於2020年7月1日，在北角英皇道天后站B出口外，無法辯解而企圖損壞一部港鐵閉路電視攝影機、損壞4條光管、企圖用火損壞一個紙箱，以及於2021年9月5日，在尖沙咀天文臺道近金巴利道販運7.1克可卡因。

被告非單獨行事

王官判刑時指，就著七一發生的3罪，被告案發時並非單獨行事，而是夥同另一人，眾目睽睽下在人煙稠密的地方犯案，嚴重性不言而喻。不容忽視的是，自2019年6月下旬發生大規模社會運動，破壞鐵路設施的事件屢見不鮮。當日為七一回歸日，地鐵站出入口有多人聚集，被告行為很有可能會造成漣漪效應，令人情緒激動，引起他人作出破壞行為。

港鐵損失逾6千元

針對辯方求情稱被告沒有預謀犯案，王官反駁指當日他與另一人一身黑衣及帶備雨傘，走到車站出口外的閉路電視鏡頭下，雙雙用長傘扑打3下，攜帶雨傘的目的昭然若揭。二人之後並未罷手，繼而走入站內砸碎天花板上的4條光管。港鐵事後損失合共6,240港元，但被告無力償還。

官斥被告無知愚眛行為自私

王官同意辯方稱，被告無知、愚昧，並批評被告罔顧途人或被光管碎片弄傷，行為自私。考慮到當時社會運動熾熱，鐵路設施是常被破壞的目標之一，被告行為影響其他使用交通工具的人。此後，他更一而再而三犯下企圖縱火罪，案情顯示他試圖以打火機點燃紙箱，明顯有備而來，幸好紙箱未能點燃，否則或會造成財物損失，甚至有人受傷。王官強調，任何人都不可以危險、非法及暴力手段，表達情緒或作出訴求，但接納本案控罪並非同類案件中最為嚴重。

官不信毒品是自用

至於販毒罪，王官認為控罪性質嚴重，而涉案可卡因份量不少，並分裝成54個透明膠袋，價值不菲，相信花費不少金錢購入，加上當時被告選乘的士由將軍澳到尖沙咀，路途遙遠，身上亦有大量現金，與其經濟狀況並不相符，不相信辯方稱涉案毒品是自用的說法，拒納此為減刑理由。

案件編號：DCCC 81、154/2022