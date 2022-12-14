大肆破壞兆康站　4人暴動罪成最高判囚42月　官寄詞反省及彌補

大批示威者在2019年反逃犯條例的示威期間，在屯門兆康西鐵站及港鐵站大肆破壞，5男女被控暴動，早前分別承認及被裁定罪成，其中4人今（14日）在區域法院接受判刑。法官李慶年指涉案暴動造成嚴重破壞及滋擾，又稱不少參與者被煽動違法，卻不曉得即使無作暴力行為，蓄意到場支持或作支援，都是有罪。考慮到事件無人受傷等，除了現年17歲的女學生被判入教導所，餘下3人分別囚31.5至42個月。法官並寄語被告反省和嘗試彌補，又說：「以夢為馬，不負韶華。」



兩名被告審訊前認罪

5 名被告：何嘉俊（23歲，地產經紀）、雷呈昊（20歲，學生）、黃健進（35歲，電訊銷售員）、案發時14歲現在17歲的女學生，及陳朗婷（24歲，女學生），被控於 2019 年 10 月 7 日，在屯門港鐵兆康站及輕鐵兆康站一帶與其他不知名人士參與暴動。其中何嘉俊及17歲女生早前承認控罪，餘下被告則經審訊後被裁定罪成。

第三被告因病缺席押後判

法官考慮到各被告的背景及刑責等，判承認控罪的首被告囚31.5月；另一認罪17歲女生則因其極度年青及受精神情緒困擾，案發時明顯心智上不成熟，判入教導所；餘下3名經審訊被定罪的被告則判囚42個月。第三被告因確診新冠肺炎今未有到庭，將押後判刑。

修例運動期間，港鐵多個車站及路軌等被人破壞，法官指不少參與者不知，他們即使沒有使用暴力，但身處現場並作鼓勵，亦須負上刑責。（港鐵供相）

示威者大多用棍狀物大肆破壞

法官判刑指，暴動明顯是預先計劃的，示威者多戴上口罩、持痛長棍，明顯是有備而來。暴動參與人數最高峰有約280人，他們從兆康西鐵站到輕鐵站，示威者大多使用棍狀硬物作武器大肆破壞，此屬本案特別情節。另涉案暴動規模大，歷時僅十多分鐘，但破壞程度嚴重，除了維修費達800多萬元，亦嚴重影響市民使用交通工具。

事件對公眾造成嚴重滋擾

法官另認為暴動造成之威脅的嚴重性及逼近程度屬於高，公共運輸工具需即時停駛，事後需要維修才能重啟。此外，事件明顯對公眾造成嚴重滋擾，當時有片段拍到有兒童在發生暴動時間經過該地，因感到害怕而要求父親駕車載其上學。但法庭都考慮到本案不涉及磚頭或汽油彈，沒有證據顯示有人受傷，本案情節嚴重程度應為中度。

不少參與者不明到現場支持亦須付刑責

法官續指，2019 年的反修例風波引發出一連串暴亂事件，很多參與非法集結或暴動的人都是10多歲或20多歲的年青人。雖然他們懷著改變社會的理念，但是以違法方式表達，害人害己。不少參與者被煽動違法，甚至對非法集結或暴動的法律認識不深，不曉得即使自己沒有親自作出暴力行為或暴力威脅，但蓄意到場支持及鼓勵其他暴動的人，或作出任何支援，都是有罪，而且罪責非輕。

叫被告反思及嘗試彌補

法官最後在庭上分享第五被告的求情信，指他將其經歷分為4 個階段：「反省、歷練、彌補、貢獻」，認為此值得和曾經參與社運案而被判刑的年青人分享，並寄語被告們的反省和嘗試彌補等能「以夢為馬，不負韶華」。

案件編號：DCCC 106/ 2021