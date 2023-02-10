將藍隧道｜車流未達設計量一半分流遜預期　運署研3月辦過海隧巴

將藍隧道及跨灣連接路通車至明天（11日）滿兩個月，運輸及物流局文件顯示，將藍隧道通車首月繁忙時間錄得每小時932至1,051架次，即不足設計流量2,800架次的一半，首個月共分流將軍澳隧道約22%至28%車流量，即未達該局局長林世雄預期分流三、四成的目標。至於將軍澳隧道，繁忙時間隧道內每小時車流往九龍方向仍然超出設計的2,600架次，隧道最低平均車速雖較以往每小時10至30公里有所改善，但仍錄得40至45公里時速，與可行駛的時速70公里稍有一段距離。



不過，局方文件形容兩條隧道在將藍隧道通車後，運作大致暢順，亦稱以往將軍澳隧道交通擠塞大有改善，5條新巴士路線也運作暢順，正與巴士公司研究開設行走將藍隧道的過海隧道巴士特別班次，有望今年3月試辦。



▼12月11日 將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車▼



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繁忙時間錄最多每小時1051架次 不足設計車流一半

運輸及物流局今（10日）向立法會交通事務委員會提交文件，交代將藍隧道通車後的交通分流成效。根據文件，將藍隧道通車首月，往九龍及將軍澳方向每日日間分別錄得平均9,000多至1萬架次，繁忙時間錄得每小時932至1,051架次，即不足其設計流量2,800架次的一半。

分流20%多將軍澳隧道車流 未達三、四成預期

在分流成效方面，以每日車流計算，將藍隧道平日及假日分別分流將軍澳隧道往九龍分向27%及28%車流，往將軍澳方向則分流22%及26%車流；若以繁忙時間最高一小時車流量計算，往九龍方向平日及假日分流比率分別為27%及31%，往將軍澳方向則為24%及28%。

將藍隧道每日平均車流量比較。（立法會文件截圖）

將藍隧道每小時平均車流量比較。（立法會文件截圖）

翻查資料，運輸及物流局局長林世雄曾表示，有信心將藍隧道通車後，可分流將軍澳隧道約三、四成車流。不過，以目前數字所見，大部份數據均未達到相關目標，僅假日往九龍方向傍晚繁忙時段超過30%，顯示將藍隧道分流成效暫遜預期。

將軍澳隧道車流有改善 但平日仍超設計負荷

文件亦列出將軍澳隧道擠塞數據，該隧道設計流量為每小時2,600架次，但數據顯示，將軍澳隧道在將藍隧道通車1個月內，車流雖有改善，但平日最高一小時車流量往九龍方向早上達2,739架次，往將軍澳方向傍晚則達2,914架次，仍超出設計負荷。至於假日表現方面，則仍然接近2,600架次，文件特別指出，將軍澳方向傍晚時分，觀塘隧道入口車流分流成效並不明顯。

最低車速增至每小時40公里以上

文件更提及，將軍澳隧道在將藍隧道通車後，其繁忙時間最低平均車速均有所改善，車速由原來每小時10至30公里，提升至每小時40至55公里。不過，根據資料，將軍澳隧道可行駛車速為每小時70公里，代表隧道擠塞情況尚有空間改善。

運輸局：交通狀況需時穩定 兩條隧道運作大致暢順

該局表示，據過往經驗，新開通的交通設施附近的交通狀況，一般須經過兩至三個月才趨於穩定，運輸署已密切監察將軍澳對外交通狀況，務求盡快了解將藍隧道對交通分流成效。該局稱，整體而言，兩條隧道運作大致暢順，以往將軍澳隧道的交通擠塞也大為改善，至於連接觀塘市中心與將藍隧道的茶果嶺道，儘管其車流量有所增加，但交通狀況亦大致暢通。

▼12月11日 將藍隧道正式通車，市民使用大橋行人路和單車徑▼



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有望3月試辦過海隧巴的特別班次

該局又指，新開的5條在繁忙時間提供服務的巴士線大致運作暢順，最繁忙1小時載客量約兩成半至五成半，可滿足現時乘客需求。該局稱，雖然現時服務將軍澳的兩條過海隧巴路線乘客量都偏低，但因應居民的建議，運輸署正積極與巴士公司研究試辦行走將藍隧道的特別班次，可望在今年3月試辦該過海隧巴特別班次，亦會在今年第一季內檢討第二階段巴士路線計劃。

城巴新巴歡迎試辦過海線

早前表明有意開辦行經將藍隧道過海巴士路線的城巴新巴表示，對於可望在今年3月試辦特別班次表示歡迎，現正與運輸署磋商細節，同時認為已開辦的繁忙路線790及795號線需求殷切，建議將路線提升為全日服務。

▼12月12日早上8時 將軍澳隧道出九龍無車龍▼

