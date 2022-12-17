將軍澳跨灣大橋受強風影響　運輸署宣布：單車徑及行人路已經封閉

通女耐藍車不足一星期的將軍澳跨灣大橋，今日（17日）迎來第二個周末，運輸署早上宣布，因強風，跨灣大橋單車徑及行人路已經封閉，呼籲擬前往該大橋的行人注意。汽車駕人士可繼續行駛。

運輸署在通車前曾經講解，當風速達到風速40公里時，則會封閉行人及單車徑，汽車則可繼續行駛。



《香港01》記者到場視察，發現跨灣大橋單車徑及行人路已被水馬圍封，上面掛有禁止通過的指示，電子屏幕亦顯示「跨境大橋強風管制」及「行人路已封閉」等提示。



記者發現跨灣大橋單車徑及行人路已被水馬圍封，上面掛有禁止通過的指示。（林澤鋒攝）

運輸署宣布封單車徑和行人路

運輸署今早約9時宣布，因強風，將軍澳單車徑及行人路現已實施下列安排：

前往跨灣大橋人士請注意，因強風，跨灣大橋單車徑及行人路已經封閉。請改用其他單車徑及行人路前往日出康城及調景嶺。

換區話說，大橋行車線如常運作，不受影響。

▼12月11日 將藍隧道正式通車，市民使用大橋行人路和單車徑▼



+ 1

風速40公里時會封閉行人路及單車徑

運輸署上月在通車前安排傳媒參觀大橋，運輸署助理署長（運輸項目）何偉基當時表示，當風速達到每小時25公里時，會發出警示，但仍可如常使用；到風速40公里時（大概三號風球的風力），則會封閉行人路及單車徑，汽車則可繼續行駛，但與其他大橋相同，會按照風速而下調車速上限，甚至封閉。

由將藍隧道及將軍澳跨灣連接路組成的將藍公路，於本月（11日）的周日早上8時正式通車，舊有的將軍澳隧道則早於同日零時起改為免費行車。通車翌日的首個工作天，運作暢順，繁忙時間擠塞廿年的將軍澳隧道車龍一夜消失。

通車當日已有不少居民及跨區市民特別前往大橋踏足，不少一家大小更踏單車，也有人不小心率先「炒車」，醫療輔助隊調派人手提供協助，原定通車初期都在大橋上駐守。

▼12月11日 將藍隧道正式通車，市民使用大橋行人路和單車徑▼

