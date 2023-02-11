全面通關｜尖沙咀名店街人潮再臨　深圳女遊客料豪花10萬血拼購物

香港與內地全面通關後首個周六，尖沙咀廣東道「名店街」一帶今日（11日）人流雖不及疫前水平，但部份奢侈品牌的名店外可見有人龍出現。有深圳居民經澳門來港旅遊，預計再臨香港會花費約十萬元購物。



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廣東道下午人流增 拖篋旅客遊走

今日中午，廣東道人流一般，部份名店門前只有五、六位顧客排隊。大約下午3時半左右，人流明顯增多，不少名店外均出現人龍，有人手拎購物袋「血拼」，亦不時見到「拖篋」旅客在區內遊走。

經澳門到港旅遊 兩深圳女客各買一個$1萬元包包熱身

來自深圳的田小姐與李小姐經澳門到港旅遊數天，今日專程前來尖沙咀「名店街」購物。二人手上均提著滿載而歸的戰利品。

（右）李小姐表示，預計將花上十萬元來港「血拼」，田小姐（左）則表示，是次來港最希望能感受到「復古港式風情」（歐家樂攝）

李小姐表示，預計將花上十萬元來港「血拼」，現時二人各買了一個包，花費平均逾一萬元。

購物以外最想見霓虹招牌 暫未如願

田小姐則表示，是次來港最希望能感受到「復古港式風情」，二人本打算在旅途上觀賞到香港特有的霓虹招牌：「但可惜現在在街道上還未能看到。」

內地旅客闊別三年 認為人流不如往昔

黃先生與太太從深圳回港探親，黃小姐手提Louis Vuitton購物袋，她表示包包由「老爺」送贈，價值三萬多元，每位家人人手一個。

闊別三年來港，黃先生直言香港變化很大，「好多路我都認唔到。」他認為廣東道人流不如往年，氣氛亦冷淡不少。

旅客錯失「心頭好 」大讚通關方便

郭小姐從深圳乘坐高鐵來港旅遊，專程來港購買衣服和手袋，不過她今日想購買的手袋暫時缺貨，需要預訂：「之後可能要麻煩朋友幫忙取貨。」

郭小姐亦大讚通關後來往兩地變得十分方便，不排除短時間內會再來香港旅遊：「通關後很方便，想來的話很快就到了。」