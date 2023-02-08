全面通關｜核酸檢測量大減近一半　檢測承辦商：減人手肯定會發生

本港與內地本周一（6日）起全面通關，前往內地毋須再出示新冠病毒核酸檢測陰性證明。有檢測承辦商表示，政府上周公布之後，新冠病毒檢測量顯著下跌，比起1月8日第一階段通關後的檢測量，大減近一半，回至過去水平。



承辦商指接受免費核酸檢測的人數一直沒有改變、是「基本盤」，其公司尚未因應檢測需求大減而削減人手，但坦言日後人手因應檢測量大減是「肯定會發生」的事情，只能跟隨政府要求，調整檢測站安排及核酸檢測量。



▼2月3日 北上免核酸前三日檢測站情況▼



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相達生物招彥燾：公布全面通關後翌日檢測數字即跌

政府檢測承辦商之一、相達生物科技董事長招彥燾指出，自政府宣布上周宣布入境內地毋須提供核酸檢測陰性證明後，翌日 （4日）檢測量出現明顯下跌，過去三天檢測數字回復平穩，比起兩至三星期前少了約一半，「之前多出嚟嗰一半，基本上全部都係要自費、然後要出報告，估計全部都係外遊相關、返大陸相關。」

公立醫院及安老及殘疾人士院舍員工和探訪人士仍需接受核酸檢測，不用付費48小時內亦可取得結果；其他市民亦可「願檢盡檢」，預約後前往指定社區檢測中心／檢測站進行免費檢測。

招彥燾表示，接受免費核酸檢測的人數一直沒有改變，並維持穩定，是目前核酸檢測量的「基本盤」。他續指，目前進行自費檢測的市民大多以外遊為主，亦有部份市民趕急入醫院探病，自掏腰包以其12小時內取得結果。

檢測中心承辦商相達生物科技，董事長及首席執行官招彥燾。（資料圖片／余俊亮攝）

檢測量是「政策導向」 檢測站安排跟隨政府指示

招彥燾說，未來檢測量會否再下降，完全是「政策導向（policy-driven）」，否則政府繼維持特定人士核酸檢測要求，核酸檢測亦會持續進行；倘當局擬放棄核酸檢測，或需要有其他替代方案。

招彥燾表示，目前其公司尚未因應檢測需求大減而削減人手，因為新冠病核酸檢測只屬該公司其中一個項目，很多疾病亦有核酸檢測需求，但不排除未來作出相應調整。他指日後人手因應檢測量大減是「肯定會發生」的事情，「我冇理由養住咁大場、養住咁多人，咁都要往前看架嘛。」

招彥燾又提及，檢測承辦商在減少檢測站上只能跟隨政府指示，政府只會諮詢承辦商意見，如哪一個檢測站較少人使用。他續指，本身政府有很多其他考慮，例如某些用作檢測中心的康文署場地過去很多人使用，當局自有優先次序骨減少哪些檢測站。

▼2月6日 內地與香港免核酸免配額通關▼

