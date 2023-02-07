全面通關｜昨日出入境人數各14萬人次　2.4萬內地客訪港創1月新高

昨日（6日）中港正式全面通關，毋須再預約配額及核酸檢測。入境處公布昨日的出境數字，一共有約14萬人出境，為今年1月兩地免檢疫通關以來的新高，當中近3.4萬人次經重新開放的羅湖出境，為各關口之首，幾乎佔四分之一；入境人數同樣有約14萬人次，當中內地訪客佔近2.4萬人次，為1月以來新高，按日計幾乎倍增。



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從昨日起，往返中港毋須再預約配額及核酸陰性證明，而且羅湖及香園圍口岸亦開放，兩地正式全面通關。

最多人經羅湖出境

根據入境處數字，昨日出境人數迎來1月以來的新高，達142,105人次，當中111,274為香港居民，佔78.3%；21,880人為內地訪客，佔15.4%；其餘為海外訪客。在各關口中，最多人經昨天首日重開的羅湖出境，一共有33,656人，佔總出境人數的23.7%。至於首次啟用跨境客運的香園圍口岸，則有3,182人。

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內地訪客人數創1月通關後新高

至於入境人數，全日有142,086人次，為1月以來第二高，僅次於1月29日（年初八）的183,943人。數據顯示，最多人使用羅湖入境，一共30,319人，佔21.3%。新開放的香園圍口岸則有2,575人入境。

另外，昨日一共有23,587名內地訪客到港，創1月以來的新高，之前最高紀錄為2月4日的16,530人，即昨日較當時多42.7%；如與2月5日的12,023人比較，昨日人數更幾乎倍增。

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