渣打馬拉松｜扮鬼扮馬添氣氛　鯊魚不缺席　保護衣參賽向醫護致敬

渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）今日（12日）舉行，是香港新冠病毒抗疫復常後最大型體育賽事，共有3.7萬名選手參賽，全馬及半馬起點位於尖沙嘴彌敦道，當中全馬跑手更會跑上昂船洲大橋及汀九橋，10公里賽則重回東區走廊，所有賽事終點站設於維園。早上約6時45分，首批十公里精英跑手在維園終點衝線。

今屆賽事雖然遇上濕熱兼微雨天，不少跑手仍然無懼壞天氣，堅持穿上特別服裝「扮鬼扮馬」參賽，為這場體育盛事添上點點歡樂氣氛，有全馬跑手穿一身白色保護衣出發，以示向抗疫三年的醫護人員、清潔工及保安員致敬；幾乎每屆都從不缺席、化身鯊魚陸上行的跑手，今早亦在彌敦道起點「上線」出發。



參加全馬的譚小姐及萬小姐則一同戴上兔耳朵參加賽事，增添兔年的氣氛，「兔年呀，對應翻，同埋搵啲嘢玩吖嘛。」譚小姐又指留意到今年少了悉心打扮的市民參加，令氣氛較往年略差，「上年仲有隻野豬呀，今年都仲未見到佢，可能抽唔到掛，好難抽啊今年。」

三疫情終於過去，跑全馬的歐陽先生就身穿防護衣到場，以表示對醫護人員、清潔工人、保安員等，每一位在抗疫工作上作出貢獻的人作出感謝，「佢哋每一個人對香港抗疫歷程都好重要。」不過他表示未必會全程穿着防護衣作賽，「太辛苦喇，就咁著一陣都辛苦啦，咁你諗下清潔啲姐姐、醫生，各方面都好辛苦嘅。」