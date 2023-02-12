渣打馬拉松｜紀嘉文全馬本地最快　黃啟樂半馬封王　一文睇清賽果

渣打香港馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）2023年2月12日舉行，是抗疫復常後第一個大型體育賽事。今屆共3.7萬名選手參賽，包括10公里兩萬人、半馬拉松1.15萬人及馬拉松5500人，半馬及全馬起點位於尖沙嘴彌敦道，10公里則重回東區走廊。

賽事第一槍於5時45分起步，分別是10公里和半馬挑戰組，全馬挑戰組則於6時展開。本文將持續更新渣馬精英跑手最新賽果。



🏆馬拉松挑戰組，Fantu Eticha Jimma得女子組冠軍。

🏆馬拉松挑戰組，Philimon Kiptoo Kipchumba得男子組冠軍。

🏆半馬拉松挑戰組，羅映潮得女子組冠軍。

🏆半馬拉松挑戰組，黃啟樂得男子組冠軍。

🏆十公里挑戰組，蔡欣妍得女子組冠軍。

🏆十公里挑戰組，黃子圖得男子組冠軍。

【08：25】紀嘉文以2小時24分46秒衝線，第8位完成全馬，成為今屆最快的本地選手。

【08：17】肯亞的Philimon Kiptoo Kipchumba以2小時10分48秒首先衝線，成為今屆全馬冠軍。

【07：08】半馬拉松挑戰組，本地跑手羅映潮以1小時20分23秒衝線，成為女子組冠軍。羅映潮是上屆渣馬十公里女子組冠軍，她今屆轉戰半馬。

【07：00】半馬拉松挑戰組，本地跑手黃啟樂首先衝線，以1小時09分50秒封王。他是上屆全馬冠軍，今屆轉戰半馬再贏冠軍。

【06：55】十公里挑戰組男子組冠軍黃子圖賽後訪問表示，雖然未能PB但為三鐵亞洲盃備戰，鍾意上屆10K起點路線因多城市景，中途上斜有三鐵隊友葉德朗push到自己，三鐵目標希望衝到亞運。

【06：40】全馬的領先跑手已經跑入南灣隧道，第一集團有6位跑手，包括Senbeta Geza Tadesse、Benard Kirrotich Too、Juliius Kipkorir Tuwei、Limenih Getachew Yizengaw、Wisley Kimeli、Philimon Kiptoo Kipchumba。

【06：31】全馬的領先跑手已經跑到昂船洲大橋，他們已跑了10公里。

【小資料】蔡欣妍是2018及2019年的渣馬10公里女子冠軍，她在2021年得亞軍。

十公里挑戰組，女子組冠軍蔡欣妍衝線。（高詩琦攝）

【06：22】蔡欣妍成為首位完成10公里的女將，時間為37分22秒。

【小資料】三項鐵人港隊代表黃子圖是上屆10公里冠軍，他在2021年以31分27秒衝線首度封王。葉雅傑則上屆跑出31分40秒得季軍。

【06：17】黃子圖以32分10秒首先完成10公里。葉雅傑以32分28秒僅隨其後。葉德朗以32分34秒第3衝線。

【06：10】馬拉松的領先跑手已經跑了超過2公里，抵達連翔道。領先的跑手包括多位特邀的外地跑手，包括Wisley Kimeli、Senbeta Genza、Juliius Kipkorir。

【06：00】馬拉松挑戰組在尖沙咀彌敦道起跑。

【05：56】特首李家超出席渣打馬拉松的起跑儀式。馬拉松挑戰組的選手準備就緒。

【05：45】第25屆渣馬的十公里挑戰組已經在東區走廊起步。

今屆渣馬焦點，當數全馬Sub 3跑手（男子3小時內完成、女子3.5小時內完成）的獎金，由以往一千元暴增至一萬元！

包括黃尹雋、紀嘉文、魏賡、謝俊賢等本地精英跑手，悉數參賽，今屆賽事堪稱本地跑手歷來最激烈一戰，精彩可期。

事實上，今屆渣馬稱得上得來不易，基於疫情，賽事從取消到復辦，過程峰迴路轉。

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