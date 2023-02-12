渣打馬拉松｜黃子圖衛冕10公里　對延續三鐵代表渣馬佳績感高興

「雖然時間不算十分理想，但能夠連續兩屆贏得冠軍，真的不容易。」

三項鐵人港將黃子圖成為今屆渣打香港馬拉松（渣馬）首名衝線選手，以32分10秒贏得男子10公里冠軍，未能刷新個人最佳時間是有點可惜，但能延續三鐵跑手在渣馬10公里的佳績，也是美事。



男子10公里三甲分別是黃子圖、葉雅傑和葉德朗，其中黃子圖和葉德朗皆是三鐵港將，黃子圖於5至6公里上斜路段開始加速，葉德朗緊隨其後，但後來被子圖甩開，但子圖能夠衛冕，葉德朗亦取得季軍，也捍衛了三項鐵人港隊歷來於渣馬10公里佳績連連的金漆招牌。值得一提是，今屆重奪女子10公里冠軍的蔡欣妍，也是三鐵港隊「大師姐」。

【渣馬/渣打馬拉松】黃子圖衛冕10公里。（高詩琦攝）

【渣馬/渣打馬拉松】蔡欣妍重奪女子10公里冠軍。（高詩琦攝）

黃子圖賽後透露，由於上周才病癒，今天狀態平平，賽前已預計未必能刷新個人最佳（31分27秒，上屆渣馬造出），但衛冕已經達到目標：「連續兩屆渣馬跑第一，對我來說也不容易。今日初段有微雨，地濕，對蹬腿有影響，但這是公平的，因為大家都在同一天氣下作賽。」

【渣馬/渣打馬拉松】黃子圖（左）上周才病癒，未能刷新個人最佳時間是意料之中。（高詩琦攝）

對於今屆在抗疫漸漸復常下再踏賽道，子圖表示高興，「拿號碼布時不用做檢測等措施，人亦多了，氣氛很好」，10公里賽運重回東區走廊亦別具意義，「個人來說更喜歡上屆從西隧口起步，因為較多穿梭城市，但東廊是10公里傳統賽道，有另一種意義」。

完成今日渣馬，子圖將重回主項三項鐵人，兩周後於主場出戰三鐵亞洲盃，談到未來目標，他說：「希望先入選亞運代表隊，再於亞運取得佳績，下一個目標當然是取得足夠積分出戰巴黎奧運。」

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