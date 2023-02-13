初選案｜非洲漢為朋友排隊　稱事後有酒飲　有旁聽人士兩眼放空

民主派47人「初選案」，其中16人否認串謀顛覆國家政權罪，案件今日（13日）在西九龍裁判法院續審。法院外有約50多名警員駐守，庭外有逾百人排隊輪候旁聽，有非洲漢坦言，有朋友叫他排隊，事後請他飲酒，但他並不知道審訊甚麼案件，及為甚麼要排對，亦有數名南亞裔人士取籌後立即離開。事實上司法機構在法院內設了410個公眾旁聽席位，記者所見，延伸法庭亦有不少「吉位」，亦有到庭旁聽人士期間兩眼放空，亦有人聞法官宣布散庭即走。



今早約有100人在法院外排隊，當中有多名南亞裔人士。（鄭子峰攝）

法庭大樓外大批市民排隊等候旁聽，人龍伸延至大樓地下，社運人士古思堯在隊伍外，示威常客王鳳瑤「王婆婆」則在場披上英國國旗。警方在場佈防，最少五十名身穿避彈衣的軍裝警員駐守，附近多個街口亦停泊多架警車及衝鋒車侯備，亦有警犬在場來回巡查。

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此外，今早約有100人在法院外排隊，當中有多名南亞裔人士，隊伍中的一名非洲漢稱，有朋友叫他來排隊，事後會請他飲酒，他坦言不知道審訊甚麼案件，亦不知道為何要排籌。

有少數族裔帶幼童排隊

有南亞裔人士成功領取侯補籌後，便迅速離開法庭。被問及到場原因和是否聽審等，有人連番聲稱「I don't know (我不知道)」，另有少數族裔帶同幼童到場，離開時同樣行色匆匆，對記者提問未有正面回應。記者所見，各延伸法庭在審訊期間未有滿坐，而入庭聽審的人，目測未見有任何少數族裔人士。

下午主審法庭公眾席有空位

根據法院公告，今天共有410個旁聽或觀看聆訊直播籌號，並按排隊先後次序劃位。位於四樓的主審的法庭3號法庭，共有43個公眾座位籌號，惟下午開庭前，主審法庭有11個空位，持籌號人士可根據號數先後次序補上。

有旁聽人士兩眼放空

同層設聆訊直播的二庭則派發81個，但下午復訊時則充滿空櫈，僅有不多於十名市民坐於公眾席，期間有女旁聽者雙目放空，亦有人低頭不時按手機。另有數名婦女於復訊前成功後補，得以前往主審庭。

有讀法律課程學生到庭旁聽及抄筆記

至於四樓庭外的延伸區座位則約有50人，大部分屬於領取較後籌碼人士，有正就讀法律課程的學生旁聽時手抄筆記，大部人聚精會神觀看直播，亦有人使用手機。

有女旁聽者聞散庭即走

當法官宣布今日審訊到此為止時，有坐在延伸法庭的中年婦女聞言後即走，記者隨行並問及其明天會否續聽審時，她指不會，但問及原因時未有理會記者。

旁聽/聆訊直播籌號（410個）分配情況

四樓庭三：43

四樓庭二：81

四樓庭一：99

四樓庭外的延伸區座位：88

八樓：99

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告及各人的保釋條件。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022