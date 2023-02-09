初選案｜何桂藍等3人曾承諾無差別否決議案　官稱此屬重要字眼

民主派47人初選案，經過4天的審訊，控方終完成其開案陳辭，主控官一再指出，各被告參與初選，是同意透過非法手段，贊成「無差別地」（indiscriminately）否決政府提出的任何議案或財政撥款，迫使特首解散立法會及辭職，以達至顛覆國家政權的目的。然而他在讀戴耀廷提出「攬炒十部曲」時，一度未有讀出「無差別」字眼，即被法官陳慶偉打斷，陳官更形容，此為本案重要字眼，15被告中，本土抗爭派3名被告曾在記者會上承諾會「無差別」反對議案，另2名公民黨成員。則其黨魁曾提及會否決每一個法案。



控方曾誤以為政網有使用「無差別」字眼，後確認沒有的3名被告。(詳看下圖)

梁國雄等3人獲確認未提無差別

但控方在提及個別被告的參與情況時，並不是每名被告均曾提及要「無差別地」否決議案，法官、辯方律師均曾提出，部份證物或被告發言，亦有些未有提到「無差別」字眼，包括：九龍西及新界西參選人的共同綱領、彭卓棋、施德來和梁國雄，控方最後亦有作出修改。

本土抗爭派3人直用無差別字眼

綜合控方案情，16名不認罪的被告中，只有本土抗爭派的何桂藍、鄒家成及余慧明，曾在初選後召開的記者會上，承諾會「無差別」地否決財政預算案，而公民黨的鄭達鴻、李予信，也曾出席記者會，他們的黨魁楊岳橋曾指，公民黨議員承諾，日後會否決每一個法案及財政撥款申請。除上述5名被告外，其餘11人，均沒有提倡「無差別地」否決議案。

吳政亨並沒有參選

控方案情亦大致交代了各名被告在案中的角色，其中吳政亨並沒有參選，但他曾發起「三投三不投」聯署，呼籲選民勿投票予任何不支持、不參與、不服從初選的參選人。

吳政享在16名被告中，是唯一沒有參選的，他曾提出「三投三不投」聯署。（資料圖片）

3名本土抗爭派被告表明攬炒

餘下15名被告均為參選人，控方指屬本土抗爭派的何桂藍、鄒家成及余慧明，均在宣布參選前後表明「攬炒」，如何桂藍稱泛民要將議會變成「人民嘅武器」；鄒家成有份起草 「墨落無悔 」聲明書，當中表明會否決財政預算案，迫使政府回應五大訴求；余慧明指需「內外夾擊」令社會停擺。

初選中落敗的8名被告。(詳看下圖)

+ 3

三人和鄭達鴻、何啟明、陳志全和林卓廷在初選中出線，並按計劃參選立法會。至於楊雪盈、彭卓棋、劉偉聰、黃碧雲、施德來、梁國雄、柯耀林、李予信，楊和李最終因其他參選立法會後被取消參選資格，而以Plan B身份頂替。

控方指引用他們的言論和文章等，指控各人，包括鄭達鴻稱遊說歐洲議會提供「救生艇計劃」，林卓廷稱將透過「議會、國際、街頭戰線」抗爭；陳志全聲言要升級議會抗爭。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

+ 11

16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告及各人的保釋條件。(詳看下圖)

+ 12

案件編號：HCCC 69/2022