初選案｜論壇片見林景楠稱撐手足　犯人欄傳嘲笑聲　有人舉中指

民主派47初選案，16名否認串謀顛覆國家政權罪的被告續在西九龍法院(暫代高等院)受審，控方今早(9日)在庭上播放新界東初選論壇的片段，並見上月改認罪並轉作控方證人的被告林景楠，初選時曾發言稱：撐「手足」便要支持「黃色經濟圈」。犯人欄內隨即傳出嘲笑聲，其中被告之一的吳政亨更舉起中指示意。



林離開法庭有人護送

被告林景楠是連鎖百貨店「阿布泰」的創辦人，該店亦一直打「黃店」旗號。林在案件交付程序期間仍表示不認罪，直到今年1月中審前覆核改為認罪。本案開審當日，林正式認罪，控方表明他將會擔任「從犯證人」，佐證其他被告的罪責。林同意的案情，亦准毋須在庭上讀出。林獲准退出審訊，並准繼續保釋，惟他當日經停車場出入法院大樓，上落車時均有人護送。

因遲交表經商討才獲准參選

控方披露的案情提到，林因為遲交參與新界東初選的提名表格，戴耀廷、區諾軒等發起人曾作商討，並徵詢何桂藍、陳志全等角逐同區的參選人後，才決定接受林的參選申請。翻查資料，林在初選中落敗，轉戰進出口功能組別。

初選時呼籲支持黃色經濟圈

審訊今踏入第4天，控方讀出有關新界東參選被告的案情時，播放該區初選論壇的片段，片中所見，梁國雄、林景楠及林卓廷均有先後發言，林景楠發言時呼籲說：「撐手足嘅話呢，就可以捐612（612基金），或者支持黃色經濟圈啦，我覺得好需要嘅，我係林景楠，多謝大家支持。」此時，犯人欄內發出嘲笑聲，其中吳政亨左手更舉起中指。

法官警告若受騷擾證人或涉藐視法庭

法官陳慶偉今在法庭稱，4名轉作控方證人被告的身分已經公開，倘若任何人在他們作供期間試圖騷擾或干預，或會被視作藐視法庭，甚至被逐出法院大樓。控方審訊首天提及，區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及林景楠將以「從犯證人」身分作供，頂證其他被告。

警方表示，昨日（2月6日）上午接獲彌敦道610號一店舖的職員報案，指2月3日約晚上10時，有5名男子到該店舖高聲叫囂並滋擾顧客，其後2月5日約晚上10時，當中兩名男子再到該店舖高聲叫囂。據知涉事店舖為阿布泰國生活百貨旺角分店。（羅敏妍攝）

上周有人到阿布泰分店大叫

自林轉為認罪後，上周五（3日）有5名男子闖入「阿布泰」旺角分店，大嗌「林景楠」的名字，並要求與林會面，其中二人兩天（5日）後再次到該店舖高聲叫囂。網上流傳片段，1名光頭男子在店內大叫：「林景楠同我出嚟！林景楠喺邊度呀？X你老X篤灰狗！」

職員報警處理，警方事後拘捕5名本地男子，年齡介乎14至28歲，涉嫌「在公眾地方行為不檢」，其中兩人為未成年的中學生。

西九龍法院昨發生爆玻璃事件，法院外今日明顯加強保安。(詳看下圖)

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告及各人的保釋條件。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC69/2022