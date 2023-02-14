台灣自由行｜下周末機票索價$2297　業界料求過於供︰機位會爆晒

疫情肆虐三年，隨著全球復常，台灣繼去年10月13日開關後，當局今（14日）公布，將在下周一（20日）開放港人赴台自由行，並可透過網上申辦入台證。在網上搜尋台灣對港人開關後首個周末的來回機票，連同稅項等費用，最便宜亦索價2,297元，相比疫情前貴近一倍。有旅行社估計，受日本航線不穩定影響，相信部份旅客將轉至台灣，惟往來港台的航線目前僅得約兩成運力，「機位應該都會爆晒。」



+ 1

台灣開放自由行首周末 來回機票最平索價2297元

台灣為港人熱門的旅遊目的地之一，在疫情爆發前，香港全年有約100萬人次前往台灣旅遊。翻查機票價格，若以港人過去周五晚機出發、周日晚機返港的行程作查詢，最便宜亦要逾兩千元，相比疫情前約一千多元，貴近一倍。

截至今午5時，香港快運飛往台北的來回機票，不自選機位及添加行李，連同稅項等費用，索價2,297元。至於國泰航空，若全部選取價格最低的服務，連同稅項等費用，更索價3,190元。

香港赴日本航線被削 料部份旅客流至台灣

縱橫遊執行董事袁振寧表示，受日本當局的限制影響，航空公司均陸續削減航班，對旅客帶來不穩定的因素。他認為，三月後日本仍存在不明朗因素，或未能恢復航線，估計部份旅客或流至台灣。

不過，他以長榮航空為例，目前僅得疫情前約兩成運力，若航班恢復速度緩慢，可預計港台航線全年約20至30萬個機位，並不足以應付需求，「如果有兩三成港人返去，機位應該都會爆晒。」

按季節地區推特色團吸客 與自由行有差別

不過台灣開放自由行後，港人不再需要經旅行社赴台旅遊。袁振寧計劃按季節及地區，推出特色行程，希望與自由行拉開差別，例如加入黑吞拿魚祭、乘坐觀光列車、阿里山等景點吸客。「我哋方向唔係廉價團，唔想用價錢搶客。」

惟在此之前，他認為台灣應公布簽證審批時間等細節，否則旅行社及旅客均「按兵不動」，不敢提前預訂機票。他亦預期，未來旅遊業將逐步復蘇，「大V未必有，但小V就一定有。」

旅遊達人︰打算搞個團慶祝台灣開關

旅遊達人項明生得知消息後，亦興奮表示︰「打算搞個團慶祝台灣開關！」他透露，將舉辦10日豪華環島團，暫定團友最多20人，行程包括日月潭、阿里山冠軍茶園、安平古堡、蘇澳冷泉、圓山秘道、淡水日落等；並享用台灣客家菜、米之蓮餐館等美食，以及入住多間溫泉旅館。