台灣自由行．入台證｜2.20重開網上簽證　辦理方法及須知一文看清

受新冠肺炎疫情影響，港人一直未能到台灣自由行，今日終於傳來好消息，台灣大陸委員會副主委梁文傑今日（14日）在記者會上表示，將於下周一（20日）早上9時起，先行開放港澳人士赴台自由行，同時港人可以透過網上申請入台證。



台灣大陸文化和旅遊部官網公告自2020年2月6日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證。（資料圖片/視覺中國）

新冠肺炎疫情影響全球，台灣大陸文化和旅遊部官網公告自2020年2月6日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證。考慮到疫情放緩及推動疫後有序復常兩岸交流，台灣陸委會今早公布2月20日早上9時起，恢復港澳人士赴台自由行，港澳人士可以在港澳居民網路申請臨時停留許可（網簽）申請網頁，又或是內政部移民署「境外人士線上申請系統」簽請入台證。

另外，由於已開交港澳人士申請簽證，故由交通部觀光局核准之旅行業代為申請以「團體」方式申請赴台觀光不再辦理，回復常規申請。

台灣陸委會公布2月20日早上9時，恢復港澳人士赴台自由行，港澳人士可以在港澳居民網路申請臨時停留許可(網簽)申請網頁又或是內政部移民署「境外人士線上申請系統」簽請入台證。（港澳居民網路申請臨時停留許可(網簽)申請網頁）

梁文傑表示，台灣過往一直有研議何時開放恢復港澳人士赴台自由行，惟因為中國內地突然大幅度放寬疫情，為香港增加了不穩定的因素，所以直至現在才開放，「其實應該早一點（開放）。」

他亦指，抱歉令很多港澳人不能夠來台灣過情人節，但亦選擇了在情人節宣布這個消息。他解釋，所有入境的措施放寬都是因應對疫情的研判，因台灣對香港及澳門的疫情比較有把握，但現時對內地疫情仍沒有把握，故暫只開放港澳人士來台，至於何時則仍需要交由疫情疾控中心去處理。

網上申請入台證：



如持有香港特區護照或BNO護照，或以往曾辦理入台證的非港澳出生港澳永久居民，皆可於網上申請入台證，取得在台停留三十天的資格。

市民只要輸入相關個人資料，並在核對版面確認資料無誤之後，申請程序即告完成。市民可以隨時即查看審批進度，只要在查詢審批頁面中，輸入身分證號碼、護照號碼及個人名字，即可以知道現時進度，一旦獲批核，則可把入台證列印在A4白色空白紙張，並在入境時展示。

入台證資料須與護照相同否則要付費辦落地簽證

值得注意的是，入台證資料須與護照相同，否則須即場另付費用辦理落地簽證。若在網上完成入台證申請後發現輸入資料有誤，申請人可以將護照影印本及註明錯誤之處郵件，傳送至台北經濟文化辦事處電郵123@teco.org.hk 即可註銷，處理時間為一個工作天，完成後可重新申請。