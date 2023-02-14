情人節｜248對新人註冊疫後新高　相識7年情侶許終身承諾：我愛你

2.14情人節向來是註冊結婚高峰期，隨著本港復常，今共有248對新人註冊結婚，為疫情以來新高。有相識逾七年新人從學生時代一起走到今天，他終攜手走進婚姻殿堂。他們認為日後每年情人節加上結婚周年，具有雙重意義：「我想同佢講我愛你。」



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情人節適逢人生大事，新人們均精心打扮，穿著筆直的西裝及雪白的婚紗，在親朋好友的拍掌祝賀下，親吻並留下倩影。(張浩維攝)

248對新人註冊 較去年增一倍

踏入疫情復常後首個情人節，根據入境事務處數字，共有248對新人遞交擬結婚通知書，並打算今日登記結婚，較去年的124對人增加一倍，亦是自疫情爆發以來，最多人在情人節登記結婚的一年。

尖沙咀文化中心婚姻登記處瀰漫甜蜜氣氛

尖沙咀文化中心婚姻登記處，今早9時半已有新人陸續登記註冊。在人生最重要的日子裡，新人們均精心打扮，穿著筆直的西裝及雪白的婚紗，在親朋好友的拍掌祝賀下，脫下口罩拍照留下倩影。

新人鄧先生指，在西方情人節結婚，具有雙重紀念意義。(張浩維攝)

新人鄧先生在接受採訪前，靠在妻子耳邊輕說「唔使尷尬」，空氣中瀰漫甜蜜的氣氛。他表示，在西方情人節結婚，具有雙重紀念意義。雖然疫情在去年踏入高峰期，但疫情無阻籌備的進度，並決定在今日結婚。

中學結伴今日走進婚姻殿堂 往後情人節雙重意義

與鄧先生的從容相比，鄧太略帶緊張，全程扶著丈夫臂彎。她說，由於他們的記性差，故選擇情人節結婚。她並不希望跟隨世俗，僅兩個家庭聚餐，一切從簡：「簡簡單單就算，唔會搞到好複雜，大家鍾意就OK。」

二人今年26歲，相識逾七年，佔逾人生四份一段日子，由中學結伴至工作，最終走上婚姻殿堂。問到今日的感受，鄧先生向妻子說：「今日又係大日子喇，我想同佢講我愛你。」

受去年疫情影響延後擺酒

新人陳先生的愛情故事開始在數年前，當時面對陳太會感到緊張與害羞，後來發現雙方志趣相投，終在今日踏進人生新階段。他期望未來再做好自己，「順其自然啦，希望我哋大家開開心心。」

他們亦表示，疫情並無阻礙籌備婚禮的進度，惟因去年政府未放寬防疫措施，為更妥善安排只能延後擺酒。他們又指，在今日註冊結婚，將來必定會記得紀念日，「冇睇政策定日子，嗰時已經定今日。」

陳太今日在20多名親朋好友見證下註冊，她認為丈夫尊重長者，相信他會更愛屋及烏。陳先生並許下承諾：「我會好尊重佢，更加專一對佢，好好對佢屋企人。」

新人陳先生指，疫情並無阻礙籌備婚禮的進度，惟因去年政府未放寬防疫措施，為更妥善安排只能延後擺酒。(張浩維攝)

亦有中年新人選擇今日登記註冊，李先生今日邀請約40人觀禮，心情非常開心。雖然疫情下限制聚集人數，曾影響籌備婚禮的進度，但最終仍在計劃之中，並無推遲安排。

他亦認為今日為特別的日子，笑指容易記住之餘，以後情人節可送少一份禮物。他並承諾：「我會永遠愛太太一生一世。」李太則在旁腼腆如少女，低聲說「好感動。」