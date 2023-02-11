自訂車牌拍賣｜情人節前「10VE YOU」賣$31萬最貴　「1 RR」居次

在矚目「R」車牌於明日（12日）新春車牌拍賣前夕，運輸署今日（11日）於會展舉行自訂車牌拍賣，全日總成交價錄得339.7萬元，其中愛你「10VE YOU」在情人節前以31萬元成交，成為全場最高價車牌，其次為「1 RR」，成交價11萬元。



今日拍賣車牌的成交價都偏高且具玩味，如「HUGE」值7萬元、「UPT0Y0U」值4.2萬元，而繼上次「BAD GIRL」3.8萬元成交，今次也有「BADLADY」以同樣價錢成交；另有影視系列如「THE R0CK」及「J0HNW1CK」分別以3.6萬元及2.2萬元成交。



▼2021.03.07新春車牌拍賣▼



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總成交價$339.7萬 「10VE YOU」暫列今年最高

根據運輸署資料，今次拍賣共有240個自訂車輛登記號碼，共得款項339.7萬元。當中代表愛你的「10VE YOU」在情人節前高價「示愛」功，成交價達31萬元，是2023年自訂車牌拍賣中暫時最高價格；其次為「1 RR」，與上次最高價車牌「「1 HH」是同一格式，成交價為11萬元。

今次拍賣會中，共售出186個自訂車牌，當中54個未有多於一人競投，以5000元底價成交。

「BADLADY」值$3.8萬 「N0THANKS」$4萬成交

今次拍賣車牌的成交價普遍較高，如「HUGE」(巨大)值7萬元、「666 RR」巧合以6萬元成交、「RR1 RR1」值4.4萬。其餘的有趣字句亦得到高價，如「UPT0Y0U」(隨便你)值4.2萬元、「N0THANKS」值4萬元、「MR XXX」值3.8萬元。上次拍賣有壞女孩「BAD G1RL」以3.8萬元成交，今次則有壞女人「BADLADY」以同樣價錢成交。

▼2月11日 運輸署自訂車輛登記號碼拍賣結果▼



啟德「KA1 TAK」$3萬成交

今次亦有特別系列的車牌，以頗高價錢成交，例如有「影視系列」，以3.6萬成交的「THE R0CK」，與影星狄維莊遜(Dwayne Johnson)以往參與摔角的稱號巨石(The Rock)一樣；而以2.2萬成交的「J0HNW1CK」，就與由奇洛李維斯主演電影《殺神John Wick》系列同名。

另外繼續有「香港地名系列」，今次有「KA1 TAK」以3萬元成交。其餘高價車牌有包括成交價2.8萬元的「0NE1ST」及1.6萬元的「BABY1000」。

▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼（由低至高）

