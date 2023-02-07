情人節｜99朵玫瑰$2000至$4000　花墟店員：客人心情好使錢多咗

元宵節剛過去，即將迎來2月14日（下周二）西方情人節，旺角花墟的店舖已換上情人節花束的宣傳，今日（7日）中午人流並不多，有花店職員表示，人流雖較往年冷清，但生意額有上升趨勢，市民消費力增加，「今年大家好似心情好咗，肯使錢嘅人反而多咗。」

99朵玫瑰仍然是不少男士在情人節向另一半表達愛意的花束，多間花店均表示，今年價格不變，因應來源地而有不同售價，介乎2000元至4000元不等；情人節花束亦不一定送鮮花，近幾年乾花花束和永生花亦是不少人的選擇，數百元都有交易。



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記者今日下午1時許走訪花墟時的人流並不多，農曆新年期間擺放年花的攤檔，小部分已換上情人節花束的宣傳，售價介乎200元至2000元不等，99枝玫瑰約售2,000多元至4,000元不等。

通關後人流減少 但市民消費力增加

花店職員鄧小姐（Vivian）表示，店內情人節花束種類繁多，包括提供鮮花、乾花及永生花給客人作不同選擇，但主要以玫瑰和鬱金香等鮮花較受歡迎。

Vivian提及，曾擔憂通關後市民外出旅遊和北上的人數變多，令生意額大減，但出乎意料今年人流雖少，但生意額反而有上升趨勢，市民的消費力增加，目前接獲的訂單人均消費約1,000元，「今年大家好似心情好咗，肯使錢嘅心態多咗。」

她又補充，店內的玫瑰花大多來自厄瓜多爾、哥內倫比亞、肯亞等地，截至現時最貴的一張訂單是2500元，包括10朵玫瑰。

99朵玫瑰花束最貴價逾$4000

另一間花店的店主洪先生表示，臨近情人節生意普通，其中銷量最好，屬最經典的紅玫瑰，而鬱金香銷量亦不錯。

洪先生預計，今年情人節的總銷售額與去年相若，其店最貴的99朵玫瑰花束售價逾4000元，最便宜的則只要200元便有交易。

花墟的花店都有提供99枝玫瑰供顧客選擇，價錢因應來貨地點而有不同，介乎2000元至4000元不等。（張浩維攝）

花店店主：疫下大多花店以網店為主

在花墟開店的李小姐表示，今年人流較去年少一半，自疫下大多花店以網店為主，但她只有實體店沒經營網店，故生意額較其他店舖輸蝕，「今年情人節喺平日，希望到時生意會好啲。」她期望將來可轉型以網店和實體店面的方式同時經營，吸納更多顧客。