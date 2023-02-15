台灣自由行｜料助航班恢復：炒旺返個市　惟現時運力僅疫前兩成

台灣陸委會宣布，2月20日起恢復處理港澳居民赴台自由行的申請。縱橫遊執行董事袁振寧今早（15日）在電台節目表示，歡迎有關安排，相信有助加快航空公司增加航班及航點，「炒旺返個市。」但他坦言，現時香港來往台灣的航空客運運力僅為疫情前約兩成，且票價貴、航點少，對市場仍有束縛，暫時對旅行社生意無大影響。



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袁振寧表示，歡迎台灣恢復港澳自由行，又指台灣早前實施的措施令市場收窄，恢復處理港澳居民赴台自由行的申請，料有助加快航空公司增加航班及航點，「炒旺返個市。」

不過，他相信由於現時香港來往台灣的航空客運運力僅為疫情前約兩成，機票價錢較貴、航點少，對市場仍有束縛，相關安排暫時對旅行社生意無大影響。

但他表示，消息公布後，公司網站昨日（14日）搜尋往台灣的機票及酒店的搜尋量隨即升約兩三倍。他又提到，現時每月均有15至20個台灣旅行團，預計未來會再增加。

縱橫遊執行董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

被問及日本航班近月屢次取消，如今台灣恢復自由行，會否有更多人選擇去台灣，袁振寧回應指近來很多往日本的航班取消，確實多了客人有憂慮，相信會多客人選擇前往與日本機程差不多，但消費較便宜的台灣。

袁振寧提到，航空公司取消航班是跟隨上月底日本政府公布的政策，業界現時已可以很純熟為客人處理相關問題。他又指，日本在資源及人力上仍有限制，料航空公司未必能在今年首兩季增加很多航班，期望秋冬季情況會有改善。