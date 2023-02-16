林作涉跣胎撞凹停車場鋼柱　爭議損毀非他做成　預告將有精采自辯

已投身保險界的前大律師林作，去年在中環長江中心停車場駕駛紅色跑車時，懷疑跣胎撞向入車道一條鋼柱，導致柱身現凹痕，其座駕車頭則有油漆剝落。林被票控一項不小心駕駛罪，他不認罪，案件今（16日）在東區裁判法院開審，大廈保安憶述，當日林作曾表明其前大律師的身份，又稱：「呢個意外好輕微。」但質疑如何證明損毀是由他造成。裁判官裁定表證成立，林在庭外預告他將出庭作供，並說：「一陣我會出嚟畀證供嘅，嗰part就精彩喇。」



傳票控罪指，林作於2022年6月10日中午近12時，在中環皇后大道中2號長江集團中心停車場不小心駕駛一輛私家車。一身深藍西裝的林作今日由大律師梁曦代表，女友裕美都有到庭支持。

林作在女友裕美及一眾支持者陪同下離到院。（凌子淇攝）

不時與女友裕美對望微笑

聆訊期間，林作坐在律師席第二排中間位置，不時望向證人作供，不時低頭沈思，期間亦有和旁邊的律師交談、翻閱文件和抄寫，以及與坐在公眾席的裕美微笑對望。證人認人時，他亦有站起身讓對方看清楚。

客服員稱林稱有事放下卡片

長江中心客戶服務員黃綺梅（音）指，當日林作走到停車場收費處，表示他的座駕撞到入車道設施，黃到該處了解情況，見到停車場入車道第四條鋼柱有凹痕，地下有紅色車輛碎片。黃著同事致電管理處，林則「有事行開先」，故交底卡片，著黃若有需要可再聯絡。不久，管理處同事到場處理。黃在辯方盤問時稱事發前不認識林作，亦否認二人有過節。

案發於長江集團中心的停車場。（圖片來源：Wiki）

物管主任見柱身有凹痕

長江中心物業管理公司保安主任呂屏棋（譯音）供稱，當日中午12時許，他收到控制室通知，有車主駛經大廈停車場時撞柱，遂由黃帶領下視察現場。他到場後，發現連接地下和LG層的車道，第四條柱柱身不鏽鋼板有3處凹痕及刮痕，附近地面亦有許多紅色油漆碎。呂即封鎖現場，以免其他車輛破壞環境，同一時間，控制室當值主任翻查閉路電視片段，發現一輛紅色私家車當日11時55分，途徑該車道時撞到其中一條柱的右側柱身。其後工程部人員到場檢查損壞。

林認跣胎導致意外

及至12時30分，林作返回停車場，呂陪他到意外地點，並向他表示控制室職員從閉路電視中看到事發經過。林解釋，他較早前駕駛私家車途徑該處期間，因為跣胎導致意外發生。當呂展示損毀情況時，林稱自己是前大律師，他會再作觀察。呂之後向林核對損毀情況，林向他口頭承認責任，又稱：「呢個意外好輕微。」但質疑大廈如何證明以上損毀是由他造成。

辯方質疑呂的口供有異

辯方律師質疑，呂在庭上稱目睹入車道柱身有3處凹痕，但他早前錄口供時只說看到入有「損毀」，質疑他其實沒有看到凹痕。呂不同意。此外，呂確認他在長江中心已工作23年。辯方律師問呂，是否與長江集團建立了某種聯繫感（connection）？呂稱：「其實打工㗎咋。」隨即惹起庭內眾人大笑。

警員60729盧永業（譯音）則指，他當日接報後到場，被告曾表示其座駕疑因跣胎，觸碰到入車道柱身。

控方舉證完畢裁定表證成立

控方傳召所有證人後。裁判官朱文瀚裁定林作表證成立，案件押後至下午再續。林作午飯時間步出法庭時，向記者透露：「而家飲個茶食個包先…一陣我會出嚟比證供嘅，嗰part就精彩喇。」

案件編號：ESS 26888/2022