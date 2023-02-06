給十九歲的我 | 前大律師林作親解爭議　稱阿聆「唔會得到同情」

張婉婷執導、歷時10年的電影《給十九歲的我》掀起極大爭議，六位主角之一阿聆撰萬字文剖白，稱期間曾多次反對公開放映，之後更缺席所有宣傳活動；另一名主角阿佘則指曾反對公開放映，後妥協及出席宣傳活動，不久後張婉婷在壓力下同意暫停公開放映。

《給十九歲的我》導演張婉婷2月5日開腔回應事件。「現階段最重要時情況，同各方一面了解一下，各人理解上落差。」（梁鵬威攝）

事件中最多人討論的，是英華女學生一方簽署的同意書是否具有法律效力。片中六位英華女學生10年前由父母代簽署拍攝同意書，阿聆於萬字文中表示，拍攝原意是製作校方DVD，而不是於戲院放映；而第二張公開放映同意書中，5位主角都有簽署，唯獨阿聆堅持不簽。

張婉婷導演與《給十九歲的我》一眾女學生（右起）：阿佘 (佘麗薇）、雀仔（倫凱頤）、Jenny馬燕茹、Madam（羅曉淳）及Shirley（陳可兒），左一則為拍攝期間時任英華女校校長李石玉如女士。（陳順禎 攝）

林作稱首張家長同意書：絕對有法律效力

前大律師林作近日連環出Post表達對事件不滿，今日（6日）他接受《香港01》訪問，他稱首張同意書「絕對有法律效力」，他認為問題出於「拍咗應唔應該用到呢個程度」，他說：「如果阿聆願意參演，咁大嘅（拍攝）Crew去做呢件事，你唔願意播出，呢件事係絕對講唔通。佢當時拍攝有某程度公開，絕對唔係Private（私人），我夠膽咁講，如果你攞上法庭，個官係唔會同情阿聆，我賭幾多都得，因為你係拍咗，你拍嘅唔係私人觀賞，而係有限度攞出嚟畀人睇。」

張婉婷導演與五位《給十九歲的我》紀錄的女學生，一同回到母校英華女校出席「《給十九歲的我》感恩大會」。

林作認為公開放映同意書非合約

談到簽署第二張同意書，林作認為是學校、電影公司「多此一舉」。他解釋，因為六位主角「冇收片酬、冇商業行為」，林作表示：「執正嚟講，呢樣嘢並唔係合約嚟㗎喎！」故此林作認為，第二份同意書沒有法律效力，也不構成侵權行為。

《給十九歲的我》電影截圖

林作指阿聆法庭上：唔會得到同情

林作續指：「如果從慈善角度，本身唔係牟利嘅角度去行嘅話，女方願意參與拍攝，套戲係會畀人睇嘅，我覺得基本上係冇得拗，而家畀多9000人睇、變成一萬人睇，同畀1000人睇嘅分別，但個女仔係覺得畀1000個人睇就得，一萬個人睇就唔得，呢件事係傻嘅。」林作稱電影製作方從禮貌上應知會女主角公開放映一事，但上到法庭的話「呢個女仔係唔會得到同情。」

林作。(林作ig)

斥李慧詩為「抽水怪」

至於單車選手李慧詩指控，在不知情下訪問片段被搬上大熒幕，林作直斥對方假仁假義，他說：「李慧詩係絕對冇得告張婉婷，呢件事係黐線㗎，佢可以有咩損失呀？而家最大問題係條友出嚟假仁假義，講到好似自己蝕錢、蝕底咗畀佢咁，咩呀？荷里活大明星呀而家？好笑呀！10秒鐘嘅訪問，你當時可以選擇唔答，你答咗就答咗，就係咁簡單，而家講到好Juicy咩？裡面有咩爆料？所以好過分，講到自己好似蝕咗好大底咁。」更直斥李慧詩為「抽水怪」。