本港人口連跌三年　去年底錄733萬人按年跌0.9%　約6萬港人淨移出

政府統計處今日（16日）公布，2022年香港人口約為733萬人，較2021年減少約6.8萬，即按年減少0.9%，亦是連續第3年錄得跌幅。期內淨移出人數超過3.8萬人，當中有2.1萬名單程證人士移入，但有6萬香港居民淨移出。政府表示，香港居民在離境時毋須向政府申報外遊目的，因此沒有港人移居外地的直接統計數字。



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根據政府統計處數字顯示，2022年年底的香港人口的臨時數字為7,333,200人，與2021年年底人口7,401,500人比較，減少68,300人，按年跌幅為0.9%。翻查資料，2019年人口為752萬人，2020為742萬人，即連續3年錄得下跌。

去年3.2萬嬰兒出生 創61年新低

本港出生數字創1961年有紀錄以來最低，去年自然減少29,500人，當中出生人數為32,500人，死亡人數為62,100人；同期淨移出人數為38,800人，其中21,200人為單程證持有人的移入，60,000人為其他香港居民的淨移出。

政府指出，自然減少在去年有所擴大，香港的生育率一直在亞洲經濟體中屬於最低的地方之一，出生人數由2019年的52,900人大幅下跌至2022年的32,500人。另一方面，隨着人口高齡化的趨勢，加上2022年第五波疫情，死亡人數在同期由49,000人上升至62,100人，而着防控措施逐步放寬後，移入香港人數直至年底慢慢回升。

本港人口連續第三年錄跌幅。（資料圖片/廖雁雄攝）

政府：每年將通過人才入境輸入計劃增3.5萬人

政府相信，疫情影響了人才流入，尤其是那些持有短期工作簽證／進入許可的人士，去年下半年人口跌幅較上半年有所收窄，預期隨着香港與內地及世界各地恢復正常往來，本港的社會及經濟將進一步復常，影響人才流入的有關因素會逐漸消散，政府目標2023年至2025年期間，每年通過人才入境計劃輸入至少35,000名預計逗留至少12個月的人才。

政府補充，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，然而當中沒有細分的數字；香港居民在離境時毋須向政府申報外遊目的，因此，政府沒有港人移居外地的直接統計數字，「香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去10年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。」