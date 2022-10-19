施政報告｜兩年流失14萬勞動人口　「高才通」首兩年可遊玩不工作

本港正值移民潮，特首李家超首份施政報告時首次披露，過去兩年流失約14萬名勞動人口，同時宣布成立由政務司司長帶領的「人才服務窗口」，統籌招攬內地及海外人才來港，推出「高端人才通行證計劃」。

政府消息人士表示，獲批來港的「高才」，在計劃的首兩年不需要工作，甚至在港遊山玩水都可以，但之後若想繼續留港，則須向入境處另外申請三年工作簽證，且必須有穩定的長工，即使做收銀員亦可以。



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兩年間流失14萬人口 60%為高技術人士

消息人士表示，過去兩年流失的14萬名勞動人口，是以今年第二季勞動人口以及2020年數字比較得出。分析發現，當中流失最多的年齡組別為25至39歲，人數為7.8萬人；其次為40至59歲人士，人數為5.8萬人。消息人士又稱，流失的勞動人口中，60％為高技術水平人士，包括大學畢業及管理層人士。

面對高技術人員流失，李家超首份施政報告花耗較大篇幅，推出一系列「搶人才」、吸企業的政策，填補流失的高端人才。當中，將由政務司司長帶領的「人才服務窗口」，推出「高端人才通行證計劃」，向過去一年年薪達250萬元或以上的人士，或畢業於全球百強大學並在過去五年內累積三年或以上工作經驗人士，或過去五年在百大畢業但未符工作經驗要求人士發通行證，計劃為期兩年。

▼10月19日 李家超公布上任後首份施政報告▼



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計劃期間可讀書或遊玩 之後須有穩定長工但不限工種

消息人士表示，獲發通行證的「高才」，在計劃兩年期間可自由選擇工作、讀書或在港遊覽。消息人士強調，計劃兩年是希望提供一個在港探索的機會，讓該些人才判斷是否適合在港工作，期間亦不設在港逗留時間，不需如同坐「移民監」般，可自由出入香港。

不過，如果相關人士在參加計劃兩年後希望繼續留在香港，則要有全職工作，並須向入境處另外申請三年工作簽證。消息人士稱，有關工作並沒有任何工種限制，被問及是否可從事收銀等工作，消息人士回應稱，並沒有相關工作要求，不過強調相關工作須屬「穩定長工」。

▼特首李家超首份施政報告懶人包▼

