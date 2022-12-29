港女中港跨境婚姻比例增　人口持續老化年齡中位數升至46.3歲

政府統計處今日（29日）出版《香港人口趨勢1991–2021》，當中提到香港人口高齡化現象持續，人口年齡中位數由1991年的31.6歲上升至2021年的46.3歲。另外，在內地與香港跨境婚姻中，新娘為香港女性而新郎為內地男性的跨境婚姻有上升的趨勢，佔跨境婚姻約32%。



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生育水平下跌 死亡率持續下降

香港人口由1991年的575萬增加至2021年的741萬，在過去30年間平均每年增長率為0.8%。惟人口高齡化的現象持續，年齡中位數由1991年的31.6歲上升至2021年的46.3歲。

香港的生育水平在過去30年呈現下跌的趨勢，1991年的活產嬰兒數目是69,281個，至2021年已跌至36,953個。而30年間香港的死亡率持續下降，平均預期壽命上升。男性的出生時平均預期壽命由1991年的75.2歲增加至2021年的83.2歲，同期間女性的出生時平均預期壽命則從80.7歲上升至87.9歲。

港人普遍遲婚 離婚數字十年翻2.7倍

統計處指出，遲婚情況在香港十分普遍。2021年初婚新郎及初婚新娘的年齡中位數分別是32.2歲及30.6歲。而在1991年，相應的年齡中位數分別為29.1歲及26.2歲。

此外，在內地與香港跨境婚姻中，新娘為香港女性而新郎為內地男性的跨境婚姻(即港女北上嫁人)，有上升的趨勢，其佔所有跨境婚姻的比例由1991年的6.1%增加至2019年的35.8%。雖然因新冠疫情下，跨境婚姻數字因香港和內地實施關口管制和檢疫措施而大減，但其所佔的比例在2021年仍維持有32.0%。

獲頒布離婚令的數目由1991年的6 295宗，顯著上升至2021年的16 692宗，十年間翻約2.6倍。

市民可以在政府統計處網站下載該刊物。