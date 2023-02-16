地盤工與14歲女性交肛交　帶備潤滑劑　官質疑是否無預謀囚15月

地盤工人透過線上遊戲認識一名年輕女子，並指女方主動要求性交，地盤工便帶同潤滑劑等到女子家，並在兩天後先後性交及肛交。惟女事主當時只得14歲，其父親發現她與地盤工的通訊內容後報警。地盤工今(16日)在高等法院承認非法性交及肛交的罪名，並強調事主沒有透露年齡，又指女方主動要求，他一時受不住引誘而犯案。特委法官許紹鼎指被告帶潤滑劑等上門，是否無預謀值得商榷，且事主只得14歲，即使身體成熟，其心智仍未成熟，需受法庭保護，判被告入獄15個月。

被告黎子傲，22歲，承認一項與16歲以下女童非法性交，及一項與21歲以下女童非法肛交罪，指他在2020年3月7及8日與女童X非法性交及肛交。

被告黎子傲在高等法院承認非法性交及肛交，被判入獄15個月。（資料圖片）

相識即約見面及在草叢性交

案情指，被告在2022年3月7日，透過線上遊戲認識女童X，二人即日即相約見面，並進行性交，二人先在X住所的平台見面，然後走到草叢性交，被告有使用安全套，完事後把安全套棄在附近垃圾桶。

翌日在X家中肛交

翌日X趁父母不在家，邀請被告到她家，被告帶備了潤滑劑，他在X房內沒有使用安全套下與X肛交，並在X體內射精。

X父親在3月9日發現X與被告通訊對話，之後報警。被告警誡下承認與X性交及肛交，又稱為X已18歲。

求情指事主主動要求性交

辯方律師求情時指，X主動要求被告到她家，亦沒有向被告透露她的年齡，被告一時受不住誘惑才犯案，現已深切反思，知道其行為令家人蒙羞，希望法庭可考慮被告沒有預謀犯案。

事主心智未成熟須受法庭保護

許官判刑時指，雖然X有主動提出要求，但被告帶了潤滑劑上門，他是否沒有預謀值得商榷，且女童或可能身體成熟，但心智未成熟，她當時只得14歲，儘管她主動提出，無疑她仍是需要受到法庭保護。考慮到二人的年紀差距及案件嚴重性，判被告入獄15個月。

案件編號：HCCC 178/2022