男生涉以做實驗為由姦12歲女童　完事握手說唔該　被裁強姦罪成

男學生涉把一名住同一大廈、智商僅78的12歲自閉症女童帶到梯間，聲稱自己是大學生，和女童做實驗，繼而強姦對方。期間，男學生又向女童稱：「我都無用刀插你，點算強姦？」男學生否認強姦等罪受審，並在早前自辯時稱，強調他只是想認識女童，並帶她到梯間傾計。他承認向女童上下其手，又曾3求女童為他口交，但女童拒替他口交，最終建議他自己用手，故他只有自瀆。他倆分手時，他並有向女童握手說唔該。案件經多日審理，4女3男組成的陪審團今(19日)在高等法院退庭商議，以5比2裁定男學生強姦罪成。法官把案件押後至本年12月1日判刑，待索取多份報告，期間男學生還柙懲教署看管。



被告方嘉樂，20歲，副學士學生。他被控於2020年10月19日，在大圍某大廈的樓梯間強姦女子X；他另被控一項交替控罪，指他於同日同地與當時12歲的X非法性交。

陪審團今退庭商議後，以5比2裁定被告強姦罪成。而法官決定在量刑前，先索取被告的心理及精神科報告，及事主的創傷報告。

被告方嘉樂在高等法院否認一項強姦罪，以及一項屬交替控罪的與13歲以下女童非法性交罪。(資料圖片)

女童X患自閉症及專注力失調

控方透露，女童X患有自閉症、專注力失調及過度活躍症，智商僅有78分，其智力及言語能力屬邊緣範圍。女童X與被告住在同一大廈不同樓層，兩人事發前並不相識。

向X稱無用刀不算強姦

女童X早前供稱，案發當日放學回家，她離開電梯時遭被告拉入後樓梯。被告自稱是大學生，解釋大學生見中學生會做實驗，並問她：「做唔做實驗」。被告又脫下其口罩並想吻X，遭X推開。之後被告叫她脫下內褲，並把下體插她的私處4次。她曾問被告是否強姦她，對方卻回應：「我都無用刀插你，點算強姦？」X指被告亦要求她口交，但她拒絕，又感到不安和害怕。最後被告向她說，若她乖就請她食飯。之後被告給紙巾她清潔，然後離開。X返家後把事件告知母親報警。

辯稱一心只想認識X

被告自辯時稱，當日有跟X稱他是理大學生，他當日見X便很想認識她。雖然X乘搭的電梯不能到被告所住的樓層，仍他有跟著X入電梯，並隨她離開，又因為見到樓梯，便拉X到後樓梯傾計，更帶她上了幾層，見X流汗才停下為她抹汗。

有摸胸但無摸中心點

他稱有與X交談一會，但否認曾提出做實驗，二人後來站起身，他叫X脫下褲子，X亦有照做，他稱有用手摸X私處，但只觸碰外部，亦有摸其胸部，但沒有碰中心點，期間他曾要求X為他口交3次，均遭X拒絕，X在最後一次提議他用手，他理解X叫他自瀆，他亦有照做，並一手自瀆，一手摸X私處，他沒有用保護罩或安全套，完事後其精液卻濺中X的上衣及校裙。他有拿紙巾給與X各自清潔，之後更與X握手並說：「唔該晒。」X也回應：「唔使，唔使啦。」被告強調沒有與X性交。

再三要求口交望X改變主意

被告同意他在開審前已承認非禮罪，控方指被告同意的案情，認曾向X提過做實驗，被告即解釋那只是他的想法，而該想法亦只是想摸X，他亦承認雖然X當日一再拒絕他及推開他，但他仍問X可否口交等，他解釋因希望X改變主意，及當時已覺興奮，衝動咗。

案件編號：HCCC 22/2022