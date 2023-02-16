政府首總動員級別演練　模擬海嘯襲港　楊何蓓茵：所有人準時達標

政府今早（16日）進行首次「全政府動員」級別跨部門演習，模擬香港鄰近地區發生海嘯後，全政府總動員應對。公務員事務局局長楊何蓓茵下午會見傳媒時，講述演練情況，指今次演練主要測試各部門間的通訊能力，涉及到70多個決策局和部門合共1萬人奉召參與，初步評估所有人均達標，能在指定時間作出回應，另外有900人亦在指定時間內到達指定地點。



+ 3

模擬撤離市民至高地避難

楊何蓓茵表示，今次是政府去年12月落實「全政府動員」機制後，首次進行該級別的演練，今次代號為「達陣I」的演練，模擬香港鄰近地區出現海嘯，低窪地區出現嚴重水浸，政府需總動員撤離市民到高地避難的情境。

楊何蓓茵指，今次演練主要測試政府各部門間的通訊能力及反應情況，演練在正午前啟動，有關部門按機制通知一萬名指定人員，確保他們確實收到總動員的通知，以測試其聯絡機制是否有效。

而1萬名指定人員當中，有300名分別來自水務署、路政署、機電署、房屋署、康文署及地政署六個部門的人員，須在3小時內到達北角社區會堂集合報到，她本人亦到中心視察，指300人都準時達標。另有600名人員需要到其他指定地點集合，其餘9,100人則處於待命狀態。

楊何蓓茵提到，今次演練在正午前啟動，各部門的員工都正在上班，而要求他們在三點前到北角，正好測試有關人員的反應，「會食咗先到，定空肚嚟？」她亦表示未來或會在任何時間或情境下啟動演習，她舉例指，如發生緊急情況，公共交通亦未必正常，可以考慮為未來模擬的一個演習型式。而如日後進行動員政府人員會有識認，所有有關人員都會穿著有政府應急隊字樣的背心，以讓公眾可以識別。

而特首李家超亦到北角社區會堂視察演練，他表示今次的演練中，以集腋成裘的方式，從70多個單位中，各集結百分之5的人員，組成近1萬人的應變能力，對日常公共服務影響非常輕微，但就能以最快的時間在危急關頭組成一個强大的應急團隊，以最小的成本換來最大的效果，認為是「四兩撥千斤」。