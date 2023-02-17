活力午餐｜下周2日停送飯　家長將送飯給子女　憂能否如期恢復

學校午膳供應商大家樂「活力午餐」下周一及周二暫停供應飯盒兩天，以檢視工序及深層消毒廠房，措施影響10萬名訂飯師生。有受影響的學校今日如常有飯送到學校，有受影響學生的家長表示，已準備讓子女在下周帶飯，也有家長決定自己送飯給兒子吃，擔心能否如期恢復供應。



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家長黃先生：個仔話啲飯好硬、雞翼又有問題

聖公會主愛小學(梨木樹)是其中一間向活力午餐訂購午膳的學校，活力午餐員工今午如常把午餐送進校內。

家長黃先生在上月曾替其就讀6年級的兒子訂購活力午餐，惟今個月的飯餐因忘記繳交飯單，他今日送外賣到校給兒子。問到飯餐質素，他說：「我個仔成日都唔願食，話啲飯好硬，雞翼又有問題，食幾啖就算。」

他下月因無時間送飯，故都要續訂午飯。被問到會否擔心活力午餐質素問題，他說：「都無話擔心嘅，佢都清潔咗地方，其實會有事都係人員問題，可能整食物果陣唔乾淨。同埋啲飯有時好早整好又擺喺度，都凍哂，希望佢地之後會好啲。」

家長擔心能否如恢復供應

另一家長朱小姐指下周兩日停送飯不方便，影響幾大，不過她已準備子在下周一及二到校送飯給兒子，「一兩日就無所謂，不過如果係長遠嘅話就麻煩啦！」她指有些家長未必有時間，那就比較麻煩，「如果係爺爺嫲嫲(照顧小朋友)就麻煩少少囉。或者提早帶啲零食畀佢哋，始終有啲人係唔方便煮飯。」

就被問到飯餐質素，在旁就讀小二的兒子大聲道「好好食啊！好正㗎」。