活力午餐｜華御結推$10飯團優惠　助下周一二暫停飯盒受影響學校

學校午膳供應商「活力午餐」早前爆食安風波，該公司昨（16日）向學校發出通知，決定於下周一及周二（20日及21日）暫停供應午餐，料10萬師生受影響。日式飯團連鎖店華御結今（17日）在Facebook宣布，將在下周一二提供優惠，以10元優專價格提供予受影響學校，呼籲有需要人士聯絡華御結。



帖文發布約1小時，華御結即稱已收到大量查詢，會按收到訊息之時間順序處理。



「活力午餐」暫停下周一二飯盒供應，不少中小學生或面臨「無飯食」危機，有校長稱會盡量在外找尋其他午飯供應，務求令同學有飯可吃。華御結今在Facebook宣布，將於下周一及二推特別措施，多款特選御結將以優惠價10元供受影響之學校訂購。

華御結指，有需要學校可inbox其Facebook提供相關資料，公司會盡快聯絡，亦希望令受影響的小朋友，可以隨時享用午餐。該公司發文1小時後，又在Facebook表示，現時已收到大量查詢，會按收到訊息之時間順序處理。