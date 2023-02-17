活力午餐｜停供應兩日　食環署：就元朗廠房維修不妥提出檢控

學校午膳供應商「活力午餐」早前爆出食安風波，並在昨宣布暫停下周一及周二（20至21日）午飯供應以檢視所有產製工序，深層清潔消毒廠房。食環署回覆查詢時表示，於前日及今日（17日）巡查了涉事的「活力午餐」位於沙田和元朗的廠房，檢取共11個食物樣本和25個環境樣本作化驗，並就元朗厰房內維修不妥善的情況提出檢控。



「活力午餐」繼被投訴遲放飯後，早前再爆發食安風波。該公司昨（16日）向受影響學校、家長及學生致歉，並宣布暫停下周一及周二（20至21日）午飯供應以檢視所有產製工序，深層清潔消毒廠房。

食環署檢11個食物和25個環境樣本化驗

食環署回覆傳媒查詢時表示，對於有消息指部分供應學校的午膳飯盒懷疑有衞生問題，署方除主動聯絡有關學校展開調查外，亦在前日（15日）分別收到類似的投訴和衞生防護中心轉介懷疑食物中毒個案。

署方轄下的食安中心和負責監管食物製造廠的環境衞生部人員隨即探取聯合行動，於前晚及昨日（16日）巡查了涉事的「活力午餐」位於沙田和元朗的廠房，檢取了共11個食物樣本和25個環境樣本作化驗，並就元朗厰房內維修不妥善的情況提出檢控。食環署表示，已再次向處所負責人作出衞生教育，提醒他們須時刻注意食物、個人及環境衞生，調查仍然繼續。

已巡查全港15間廠房

食環署亦指，正按計劃加強巡查全港多間供應學校午膳飯盒的持牌食物製造廠，以保障食物安全。行動自2月13日起開展至今，已巡查共15間廠房，檢取多個食物樣本化驗，暫時未有化驗結果，未來幾天仍會繼續巡查其他廠房。