地盤工尋刺激學製黑火藥　並煽動他人學將氣槍換成真槍　認罪候判

地盤工聲稱因貪玩及想追求刺激，看YouTube片學製黑火藥，除自購大量爆炸品原材料外，又在聊天群組煽惑他人也買材料將氣槍改換成「真槍」。警方接報，在地盤工於藍田的住所發現爆炸品原材料，及500多枚空包彈等。地盤工被捕後稱只想製作逼真娛樂效果，無意傷人，又稱因懶惰及怕危險，最終未購所有材料。他今(17日)在區域法院承認管有炸藥等罪，法官把案押後至2月23日判刑，被告期間須還柙。



被告張翰維（地盤工人，32歲），承認管有炸藥，及煽惑他人犯無牌管有槍械或彈藥兩罪，指他於2021年6月29日在藍田康華苑怡康閣某室，明知而管有硝酸鉀及硫磺；並於2019年10月3日至2019年11月22日，在香港非法煽惑他人無牌管有槍械或彈藥。他另面對的無牌管有彈藥則獲法庭存檔。

警方在2021年6月29日在藍田及大埔兩個單位搜出爆炸品。(詳看下圖)

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有一本載有槍及子彈繪圖的記事簿

案情指，警方於2021年6月29日早上，到被告的住所外埋伏，截停離家的被告，並入屋搜查，發現載有槍及子彈繪圖的一本記事簿、兩支氣槍、6枚字彈、580枚空包彈、兩罐打火機燃料，供槍彈推動打釘工具的槍彈等，還有分別裝有590克硫磺及859克硝酸鉀的袋等。

網上學習如何製造黑火藥

被告在警誡下承認，涉案氣槍，及供槍彈推動打釘工具用的槍彈，和化學物料，均屬他所有，又稱他從網上平台學習如何安裝，記事簿上寫下如何製造槍械的筆記。他約兩年前購入化學物品，並在網上學習如何製造黑火藥。

因懶惰和怕危險未購入全部材料

被告稱因好奇貪玩和追求刺激感，他打算把製成的黑火藥放入上述槍彈，再把槍彈放入氣槍，以製作出「逼真娛樂性效果」。但他因懶惰和怕危險仍未購入碳，自言無意傷害任何人。

在5人聊天群組討論自製真槍

此外，警方經過檢驗被告的流動電話，發現他加入了名為「土木工程學院」的TG聊天群組。被告為群組管理員，除他以外有4名成員。2019年10月至11月，被告在群組內，向其他人展示如何在鐵通安裝，和發射推動打釘工具的槍彈，又轉載YouTube 影片，以顯示槍彈作為武器等的威力，他更與他人討論自製槍的威力和工具的損耗。

被告另煽惑他人購買大量物料把氣槍改換為「真槍」，又再分享YouTube影片讓人學習如何把氣槍改換為火器及威力。

案件編號：DCCC 43/ 2022