土耳其地震︱救援隊員返港見10個月大仔仔淌淚　回家最想瞓個好覺

土耳其上周一（6日）發生7.8級強烈地震，港府派出的59人救援隊周五（17日）深夜返抵香港。救援隊隊員之一的消防員文發，看到8天無見的太太和10個月大的兒子來接機，忍不着掉男兒淚，連忙親吻兒子。他表示，在當地睡眠「瞓得唔好」，回家後第一件事想沖涼和睡個好覺。



香港救援指揮官于文陽表示，災場任何畫面都是危險和驚心動魄，加上餘震不斷，搜救工作有一定的危險，隊員本著只要有任何機會，都會盡力拯救每一條生命的職責，拯救了4名生還者。



土耳其氣溫差異大「瞓得好差」 救援多天從未洗澡

文發太太帶同10個月大的兒子來接機，文發看見他們後，脫下口罩與兒子揮手打招呼，並與太太相擁。他看着兒子說了幾句說話，看着他可愛的臉孔熱淚盈眶，取出紙巾輕輕擦拭眼淚，並親吻了兒子的額頭。

文發表示，回來香港之後最想「沖涼」，皆因他在當地救援多天，從未洗澡，又提及土耳其氣溫與香港差異大，不太習慣，坦言「瞓得好差」，起床後迎接的是結霜的天氣，䁁在外面的毛巾亦已結冰。

希望返到嚟瞓返自己張床，舒舒服服沖完涼瞓覺。 救援隊消防員文發

他坦言收到電話知道要前往救援之後，最擔心的是家人，幸好得到家人及太太的支持，才可安心救援，又形容救出生還者時，感覺很震憾。

香港救援隊指揮官于文陽（中）表示，於當地救援遇到了不少困難，最終救出四名幸存者。（陳葆琳攝）

救援隊指揮官：餘震不斷令搜救工作有一定危險

香港救援隊指揮官于文陽表示，今次救援行動遇到了不少困難，包括當地道路受到嚴重破壞、通訊不穩定，加上餘震不斷，搜救工作有一定的危險。除此之外，當地天氣十分不穩定，日間約在5度，入夜之後氣溫更跌至零度以下，救援隊隊員要在戶外露宿，言語不通和物資短缺，令救援行動艱鉅。

瓦礫下救出4人生還：盡力拯救每一條生命

不過于文陽表示，隊員本着只要有任何機會，都會盡力拯救每一條生命的職責，在約為期8天的救援行動之中，救出10名被困在瓦礫之下的居民，包括4名生還者，但坦言：「唔會覺得我哋成果好好」，「我哋從來都係一有機會就盡力拯救每一條生命。」

他指災場任何畫面都是危險和驚心動魄，當地整個城市幾乎全部大廈已倒塌及傾側，救援隊伍憑專業在不影響大廈環境並之下做支撐及鞏固工程，再挖救援隧道至傷者位置進行搜救。

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搜救犬任「先頭部隊」初步搜索生還者

至於兩隻搜救犬則是救援行動的「先頭部隊」，倘救援隊伍相信現場有生還者的話，會先派搜索犬進行初步搜索，確認生還者存在後，救援隊伍會再使用生命探測器，確定生還者位置距離地面的深度。

于文陽說，今次經驗讓他們得到「寶貴一課」，今後會再制定救援策略，希望可以完善海外救援能力。他續指，今次配合國家救援隊員參與救援工作，獲得膳食、交通、通訊、行動策略方面的支援及意見，最大得益是可以與一支有經驗處理災害、獲國際認可的救援隊伍一起工作，無論在營區設立、收集情報，及與國際救援協調中心合作方面得到不少經驗，希望以後可與國家救援隊伍多合作及學習，增強特區救援隊伍在外地進行長時間救援工作的能力。

于文陽感謝救援隊員的家人，令隊員沒有後顧之憂，可全心全力去做救援工作。「試問去到地球嘅另一邊，係一噠唔熟悉嘅地方進行救援工作，大家都會預視到係有一定嘅危險，家人又點會唔擔心呀？但佢哋冇阻止我哋，仲全力支持我哋去發揮我哋嘅專業，幫我哋照顧好家人。」

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