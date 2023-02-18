有線電視交還收費牌照　丘應樺：傳媒生態改變　政府研究拆牆鬆綁

有線電視早前宣布交還收費電視牌照，6月將會中止近30年的收費電視服務。商務及經濟發展局局長丘應樺今日(18日)表示，電視台經營有困難，傳媒生態不斷改變，要重新檢視經營模式，迎合市民需要，政府會研究有哪方面可拆牆鬆綁，令傳媒運作更暢順。

他又表示，有線在交還牌照後，一定會有人手增減，勞工處會留意情況，如果能作出內部調配，當局樂見其成。



▼2月14日 有線寬頻公布終止收費電視牌照▼



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丘應樺今日(18日)在商台節目《政經星期六》表示，有線電視提交予政府的文件，提及有線電視服務終止後，會有「人手調配及解僱計劃」，他認為反映有線電視的整體人手可能有遞減，例如流失後不再招聘，有關安排純屬公司商業決定，勞工處將密切留意情況發展。

勞工處密切留意有線人手安排

丘應樺又指，傳媒生態不斷改變，要重新檢視經營模式，以迎合市民需要，政府會研究有哪方面可拆牆鬆綁，令傳媒運作更暢順，在商業安排上更有彈性，包括植入式廣告，當局亦樂意與聲音廣播業界，討論如何可以做得更好。

政府啟動「你好，香港！（Hello Hong Kong）」全球宣傳活動，3月起向旅客免費派發50萬張機票。丘應樺表示，期望逐步吸引消閒及商務旅客重返香港，以帶動零售及飲食業等，有信心下半年整體經濟會朝向復蘇。

全面通關很多配套未必配合

本港與內地全面通關，他承認很多配套未必配合到突然復蘇的步伐，各部門會與旅遊酒店業界充份溝通，希望協助提供人手，盡快達致復常，但工作需時，需要企業及政府聯手，才能重現昔日光輝。



他又指，政府已有措施支援本地及國際展覽，包括國際珠寶展、巴塞爾藝術展、一帶一路高峰論壇、影視展，以及亞洲知識產權營商論壇等，都將會在香港舉行，反映香港仍有吸引力及發展空間。

▼2月6日 特首李家超中東訪問行程第二日▼



上周隨特首訪中東 ：中東國家與香港發展路向非常接近

丘應樺本月初曾跟隨行政長官李家超出訪中東，訪問期間香港與中東共簽署了13份合作備忘錄，他認為，中東國家整體發展策略，與香港往後發展路向非常接近，希望對方有興趣盡快來港，再面對面洽談合作。

他補充，代表團向外講述了香港優勢及大灣區發展，說明如果海外企業在香港成立地區辦事處，將有利打入內地市場。