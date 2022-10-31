丘應樺：引進重點企業辦公室助企業落戶香港　制定土地、稅務優惠

立法會今日（31日）召開經濟發展事務委員會政策簡報會會議，商務及經濟發展局局長丘應樺表示，招商引資是本屆政府推動經濟發展上最重要的工作之一，將展開一系列工作，包括落實「引進重點企業辦公室」及「引進重點企業諮詢委員會」具體工作，以及督導海外經貿辦招商引財專組。當局未來將制定目標企業名單、指導每一個招商引財專組及主動接觸企業進行磋商等，亦會制定土地、稅務優惠等具吸引力措施，以及度身訂造企業落戶計劃，為企業人員提供一站式配套服務，以吸引外資到港。



立法會議員田北辰質疑本港為何作為中國一部份，同一個地域都不能與內地制定專利及商標的互認機制，商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞表示，商標及專利都有地域性，不能互相互認就可在國際獲承認，但至於為何同一地域都不能互認，利敏貞僅指互認制度暫時未能安排。



丘應樺表示，引進重點企業辦公室將由財政司司長帶領，針對生命健康科技、人工智能等，引進世界各地高潛能具代表性重點企業。（夏家朗攝/資料圖片）

丘應樺表示，引進重點企業辦公室計劃於今年內完成，將由財政司司長帶領，針對生命健康科技、人工智能等，引進世界各地高潛能具代表性重點企業，商經局將會與財政司司長辦公室商討，落實引進重點企業辦公室工作，包括制定目標企業名單、指導每一個招商引財專組及主動接觸企業進行磋商等，亦會制定土地、稅務優惠等具吸引力配套措施，以及度身訂造企業落戶計劃，為企業人員提供一站式配套服務，以吸引外資到港。

而重點企業諮詢委員會，則負責讓政府充分吸納相關業界代表和社會領袖就引進重點企業的整體策略，並向財政司司長提供意見，使政府能夠從多方面了解世界各地對於策略產業的發展和需求。

為配合引進重點企業辦公室工作，政府會擴大駐內地辦事處和海外經貿辦的職能。商務及經濟發展局會督導海外經貿辦，在今年內設立招商引才專組，主動接觸目標企業，並配合引進重點企業辦公室工作，搜集有關企業的資料，以供參考和研究，亦會與目標企業進行洽商，為他們提供適切資料和協助，對接引進重點企業辦公室提供的便利服務，以及說好香港故事，推介香港機遇和優勢，宣傳各項引進優質企業計劃和新政策措施。

田北辰質疑本港為何不與內地制定專利及商標的互認機制。（張浩維攝/資料圖片）

會議當中，立法會議員田北辰質疑本港為何不與內地制定專利及商標的互認機制，商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞則表示商標及專利都有地域性，不能互相互認就可在國際獲承認，田北辰追問為何香港作為中國一部份，同一個地域都不能互認，利敏貞僅指互認的制度暫時未能安排，但未有解釋原因。