康文署7.1起增12寵物共享公園　將軍澳海濱公園、油街休憩處上榜

康樂及文化事務署今日（29日）宣布，在諮詢相關地區持份者後，將於7月1日增設12個寵物共享公園，令康文署轄下的寵物共享公園數目增至超過110個。新增設的「寵物共享公園」包括中西區永利街休憩處、觀塘海濱花園指定位置、將軍澳海濱公園，以及車公廟路遊樂場等。



7月1日起新增設的「寵物共享公園」分布於六區，分別為中西區、東區、觀塘區、油尖旺區、西貢區及沙田區，地點包括北角渡海輪碼頭廣場海濱花園、鯉魚門休憩花園，以及窩打老道／衛理道休憩處等。

康文署表示，會考慮市民對新安排的意見，如反應理想，會考慮在將來開放更多的場地讓寵物進入。當局又提醒市民在使用「寵物共享公園」時，須遵守康文署訂立的守則，包括需以帶或繩子牽引其寵物，並加以妥善管束，以免寵物滋擾他人；並須清理寵物的排泄物，保持場地清潔衞生。