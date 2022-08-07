發展局冀2028年貫通34公里海濱長廊　已退役烏蠅頭列車放灣仔海邊

本港近年積極發展維港兩岸海濱長廊，發展局局長甯漢豪今日（7日）指出，政府期望今年內把海濱長廊延長至26公里，2028年全面開通至34公里，未來可將由堅尼地城駁通至筲箕灣。甯漢豪表示，灣仔區的「活力避風塘主題區」以及「水上運動及康樂主題區（第三期）」將於今年落成，而沙中綫工地將發展成「水上運動及康樂主題區（第四期）」，會與港鐵商討，將已退役的東鐵綫「烏蠅頭」列車車卡在海濱重置。



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甯漢豪在網誌表示，維港兩岸海濱全長約73公里，當中35公里因涉及天然海岸線、私人土地或貨櫃碼頭用途等而暫時難以貫通，其餘38公里已劃作海濱長廊用途，其中約25公里現已開通供市民使用，政府期望今年內把海濱長廊再延長約一公里至26公里，並於2028年將維港的海濱長廊全面貫通至34公里，東區走廊下之行人板道在2025年全面完成後，港島北岸的海濱長廊將可由堅尼地城駁通至筲箕灣。

炮台山海濱燈飾日間蒲公英 夜間變煙花

「海濱共享空間」6大主題區已換上新裝，其中炮台山海濱「東岸公園主題區」，把轉瞬即逝的煙花變成立體裝置，日間造型如蒲公英，晚間亮燈後，變得璀璨奪目，令人有置身「煙花節」的感覺。裝置亦加添本地特色，例如「維港冰室」的霓虹燈牌、以紅白藍膠袋顏色製作的燈球、富懷舊特色的地貼等。建築師黃鋈暉表示，難得年輕設計師能夠參與設計這些公共空間，而令他最開心是看到自己的作品受到市民歡迎。

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堅尼地城長廊有主題滑梯、氹氹轉杯

而堅尼地城的卑路乍灣海濱長廊，增設了多個繽紛的活動裝置，包括「波蘿油妹妹」的滑梯、氹氹轉杯、搖搖板、「Messy Desk」的遊樂設施等，當中有「波蘿油妹妹」與「Messy Desk」首次聯乘的作品「森林吉普車」。「波蘿油妹妹」創作者譚詩慧表示，對獲邀參與海濱創作感到很雀躍。

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荃灣西海濱增設車輪水泡供一家大細玩

至於本地著名卡通人物「癲噹」在荃灣西海濱出現，並在場內舉行「水上嘉年華」，場內新增多個裝上車輪的水泡裝置，讓家長和小朋友可一起玩樂。「癲噹」創作者陳宇峰表示，創作「癲噹」貓的原意是希望療癒都市人的心靈，今次希望繼續透過色彩鮮艷的立體裝置，帶給都市人快樂。

灣仔避風塘及水上運動及康樂主題區今年開放

甯漢豪表示，發展局和海濱事務委員會一直積極推動海濱發展，採用「先駁通，再優化」及「海濱共享空間」的理念，位於灣仔區的「活力避風塘主題區」以及「水上運動及康樂主題區（第三期）」今年落成，前者將維園道附近的海濱長廊優化，並會引進新的「海岸堤階」，將公眾和水體的距離拉近，預計在今年9月開放；後者將首次引入岸上及海上餐飲設施，亦會提供更多戶外桌椅、遮陽、洗手間和沖身設施，更全面支援水上及康樂活動，預計於今年年底開放。

擬灣仔海濱擺放「烏蠅頭」列車

另外，前身為沙中綫工程的部分工地將發展成「水上運動及康樂主題區（第四期）」，發展局正與港鐵公司商討，透過「退役列車保‧傳先導計劃」，將已退役的東鐵綫翻新列車（又名 「烏蠅頭」列車）的部分車卡在海濱重置，工程預計明年底至2024年初完成，至於鄰近會展站旁的前沙中綫工地，發展局將以短期租約形式將用地發展成「灣仔海濱活動空間」，配合灣仔已開放的海濱場地，舉辦不同類型的活動。